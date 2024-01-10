nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Между Тюменью и Екатеринбургом планируют построить третий жд/путь

Между Тюменью и Екатеринбургом планируют построить третий жд/путь

10 января 2024, 16:47
Фото: 1MI
К 2034 году между Тюменью и Екатеринбургом может появится третья железнодорожная ветка.

Информация об этом внесена в плане развития Тюменской области на ближайшие 10 лет, пишет 72.RU.

«Планируется развитие тюменского железнодорожного узла. В том числе и строительство третьего пути по Транссибу — дороге между Екатеринбургом и Тюменью. Также в планы входит организация скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок», — указано в документах.

Кроме того, областные власти намерены в ближайшей перспективе усовершенствовать транспортную сеть в Тюменской агломерации и других районах региона.

Ранее стало известно, что работы по строительству тоннеля в районе тюменского ж/д вокзала начнутся только через два — три года.

Читайте также:
Поезда на направлении «Тюмень — Тобольск» будут двигаться быстрее«Лицо города»: гостей Тюмени возмутил грязный перрон жд/вокзала«Если честно, не очень»: секретарь президента РФ раскритиковал тобольского «Хищника»
#Общество#Ирина Швецова#Жд пути
Подпишитесь
«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов
Сегодня, 08:38
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Сегодня, 06:53
Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК
Сегодня, 08:46
Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров
Сегодня, 10:07
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб
Сегодня, 09:23
В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера
Сегодня, 03:01