Между Тюменью и Екатеринбургом планируют построить третий жд/путь

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Информация об этом внесена в плане развития Тюменской области на ближайшие 10 лет, пишет 72.RU.
«Планируется развитие тюменского железнодорожного узла. В том числе и строительство третьего пути по Транссибу — дороге между Екатеринбургом и Тюменью. Также в планы входит организация скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок», — указано в документах.
Кроме того, областные власти намерены в ближайшей перспективе усовершенствовать транспортную сеть в Тюменской агломерации и других районах региона.
Ранее стало известно, что работы по строительству тоннеля в районе тюменского ж/д вокзала начнутся только через два — три года.