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Власти отказали жителям Тюмени отказали в строительстве новой дороги

Жителям Тюмени отказали в строительстве новой дороги

28 декабря 2023, 05:21
Фото: 1MI

Власти отказали жителям Тюмени отказали в строительстве новой дороги

Новую дорогу, соединяющую улицы Полевая и Октябрьская, в Тюмени строить не планируют. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

С просьбой о строительстве новой дороги в данном районе тюменцы неоднократно обращались к властям.

«Вопрос строительства дороги, соединяющей улицу Полевая и улицу Октябрьская в настоящее время, не рассматривается», — заявили в мэрии Ура. Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году на работы по строительству новых дорог в районе Тюменская слобода из городского бюджета потратят около 1 миллиарда рублей. Запланированы работы по строительству улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и новых дорог на Прудаева, Глебова и Малкова.

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