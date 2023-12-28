Жителям Тюмени отказали в строительстве новой дороги

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году на работы по строительству новых дорог в районе Тюменская слобода из городского бюджета потратят около 1 миллиарда рублей. Запланированы работы по строительству улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и новых дорог на Прудаева, Глебова и Малкова.