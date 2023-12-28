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Президент Путин планирует посетить финал конкурса «Мастер года» в Тюмени

Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году

28 декабря 2023, 04:23
Фото: Кремлин. Ру

Президент Путин планирует посетить финал конкурса «Мастер года» в Тюмени

Президент России Владимир Путин намерен приехать в Тюменскую область в 2024 году. Глава государства сообщил о своих планах посетить финал конкурса «Мастер года».
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Конкурс
«Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сообщил Пути в ходе заседания Государственного совета РФ, прямая трансляция которого состоялась в эфире телеканала «Россия 24».

Всероссийский конкурс педагогических достижений «Мастер года» проводится для поощрения педагогических работников, повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик.

Участие в конкурсе принимают мастера производственного обучения, преподаватели учебного предмета общеобразовательного цикла, педагоги учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла.

Напомним, последний раз Тюменскую область президент России посещался в декабре 2020 года. Тогда Владимир Путин декабря прибыл с рабочей поездкой в Тобольск (Тюменская область) — в рамках визита он посетил предприятие «Запсибнефтехим» и провел в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли страны.

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