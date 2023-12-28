Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
«Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сообщил Пути в ходе заседания Государственного совета РФ, прямая трансляция которого состоялась в эфире телеканала «Россия 24».
Всероссийский конкурс педагогических достижений «Мастер года» проводится для поощрения педагогических работников, повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик.
Участие в конкурсе принимают мастера производственного обучения, преподаватели учебного предмета общеобразовательного цикла, педагоги учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла.
Напомним, последний раз Тюменскую область президент России посещался в декабре 2020 года. Тогда Владимир Путин декабря прибыл с рабочей поездкой в Тобольск (Тюменская область) — в рамках визита он посетил предприятие «Запсибнефтехим» и провел в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли страны.