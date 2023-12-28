Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году

Напомним, последний раз Тюменскую область президент России посещался в декабре 2020 года. Тогда Владимир Путин декабря прибыл с рабочей поездкой в Тобольск (Тюменская область) — в рамках визита он посетил предприятие «Запсибнефтехим» и провел в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли страны.