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В Тюменскую область вернется нулевая температура воздуха

В Тюменскую область вернется нулевая температура воздуха

28 декабря 2023, 01:03
Фото: 1MI
В Тюменской области в четверг синоптики обещают небольшой снег в течение дня, юго-западный ветер до 11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут -3…-8, в ночные часы температура воздуха составит -3…-2. Местами возможны снегопады.

В Тюмени 28 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-5, вечером температура воздуха составит -5…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:17 закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 43 минуты.

В Тобольске в четверг синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 3,4 м/с. Утром и днем термометры покажут -6…-5, в темное время суток температура воздуха составит -4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:41 продолжительность дня 6 часов 27 минут.

В Ялуторовске 28 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-6, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -3.-2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:10, закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 50 минут.

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В Заводоуковске в четверг в течение дня ожидается небольшой снег, во второй половине дня дождь со снегом ветер до 3,4 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…-6, в вечерние и ночные часы потеплеет до -2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:08, закат в 16:01 продолжительность дня 6 часов 53 минуты.

В Ишиме 28 декабря синоптики обещают в течение дня осадки в виде снега с дождем, ветер до 4,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…-4, в темное время суток столбики термометров покажут -0.-1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:54, закат в 15:52 продолжительность дня 6 часов 58 минут.

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