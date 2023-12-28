В Тюменскую область вернется нулевая температура воздуха

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 28 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-5, вечером температура воздуха составит -5…-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:17 закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 43 минуты.
В Тобольске в четверг синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 3,4 м/с. Утром и днем термометры покажут -6…-5, в темное время суток температура воздуха составит -4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:41 продолжительность дня 6 часов 27 минут.
В Ялуторовске 28 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-6, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -3.-2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:10, закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 50 минут.
В Заводоуковске в четверг в течение дня ожидается небольшой снег, во второй половине дня дождь со снегом ветер до 3,4 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…-6, в вечерние и ночные часы потеплеет до -2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:08, закат в 16:01 продолжительность дня 6 часов 53 минуты.
В Ишиме 28 декабря синоптики обещают в течение дня осадки в виде снега с дождем, ветер до 4,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…-4, в темное время суток столбики термометров покажут -0.-1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:54, закат в 15:52 продолжительность дня 6 часов 58 минут.