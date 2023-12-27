Отключений света больше не будет? Тюменские власти пообещали решить все проблемы

И добавил, что в следующем году в населенных пунктах и садоводческих обществах, расположенных по Московскому тракту запланированы работы по реконструкции высоковольтных центров питания и строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Реконструкция крупных центров питания — подстанций 110/10 кВ — будет вестись поэтапно в течение 2024 и 2025 годов.