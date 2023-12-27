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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

Тюменские власти утвердили план по повышению надежности электроснабжения

Отключений света больше не будет? Тюменские власти пообещали решить все проблемы

27 декабря 2023, 06:23
Фото: 1MI

Тюменские власти утвердили план по повышению надежности электроснабжения

В Тюменской области утвержден план по повышению надежности электроснабжения в обласной столице и Тюменском районе. В него вошли 52 мероприятия, охватывающих территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

В рамках реализации плана конца 2023 года будет завершено переключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания подстанции «Химфарм». Также запланированы работы по реконструкции подводящей линии 10 кВ.

«Данные меры позволят обеспечить качественным и надежным электроснабжением потребителей не только СНТ „Русское поле“, но и других садоводческих обществ за счет перераспределения нагрузки», — сообщил губернатор Моор.

И добавил, что в следующем году в населенных пунктах и садоводческих обществах, расположенных по Московскому тракту запланированы работы по реконструкции высоковольтных центров питания и строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Реконструкция крупных центров питания — подстанций 110/10 кВ — будет вестись поэтапно в течение 2024 и 2025 годов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре этого года из-за аномальных морозов, вызвавших многочисленные коммунальные аварии, ряд СНТ, поселков региона остались без электроснабжения. Без электричества и отопления тюменцам пришлось провести более суток.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Коммунальные аварии#Электроснабжение
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