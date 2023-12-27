Отключений света больше не будет? Тюменские власти пообещали решить все проблемы

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В рамках реализации плана конца 2023 года будет завершено переключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания подстанции «Химфарм». Также запланированы работы по реконструкции подводящей линии 10 кВ.
«Данные меры позволят обеспечить качественным и надежным электроснабжением потребителей не только СНТ „Русское поле“, но и других садоводческих обществ за счет перераспределения нагрузки», — сообщил губернатор Моор.
И добавил, что в следующем году в населенных пунктах и садоводческих обществах, расположенных по Московскому тракту запланированы работы по реконструкции высоковольтных центров питания и строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Реконструкция крупных центров питания — подстанций 110/10 кВ — будет вестись поэтапно в течение 2024 и 2025 годов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре этого года из-за аномальных морозов, вызвавших многочисленные коммунальные аварии, ряд СНТ, поселков региона остались без электроснабжения. Без электричества и отопления тюменцам пришлось провести более суток.