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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Тюменцы возмущены количеством реагентов на дорогах

«Мэр дороги солить велит, а не чистить»: тюменцы жалуются на снежные завалы в городе

27 декабря 2023, 05:04
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы возмущены количеством реагентов на дорогах

Снегопад в Тюмени закончился, а городские улицы до сих пор утопают в снегу. Тюменцы массово жалуются на то, что снег в областной столице не убирают.
«Когда закончатся проблемы с дорогами? А именно их чистка, а не посыпание солью! После Собянина вообще перестали все следить за дорогами! Почему Сергей Семёнович мог проконтролировать и держать на уровне качество самих дорог, их чистку, день и ночь убирали, снег не успевал долетать до земли! Когда это закончится?», — возмущаются горожане.

По словам тюменцев, по городу невозможно проехать и пройти — пешеходам приходится пробираться сквозь сугробы, а автомобилисты не могут выехать на дороги из-за снежных завалов.

«Люди уже не просят, а требуют почистить везде нормально дороги. Ни одной специализированной техники нет на Холодильной, Харьковской, мосту Мельникайте. Ну можно же в 5-6 утра пройтись, хоть немного убрать. Машины второй день выталкиваем. А мэр дороги солить велит, а не чистить», — сетуют жители областной столицы.

Между тем по прогнозам метеорологов, сегодня в течение дня вновь ожидается снегопад. Синоптики прогнозируют выпадение до 3,5 мм осадков. Только в четверг и пятницу, 28 и 29 декабря, интенсивность осадков снизится.

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