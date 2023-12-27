Тюменским чиновникам хотят разрешить тратить больше денег из бюджета на смартфоны

В документе указано, что максимальный лимит денежных средств на покупку автомобилей за счет региональной казны будет увеличен с 4,2 до 4,5 миллионов рублей. На смартфоны и мебель предельно допустимые цены установлены в размере 58,8 тысяч и 95 тысяч рублей. Ранее этот показатель составлял 40 тысяч и 69,5 тысяч рублей соответственно.