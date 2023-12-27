Тюменским чиновникам хотят разрешить тратить больше денег из бюджета на смартфоны

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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В документе указано, что максимальный лимит денежных средств на покупку автомобилей за счет региональной казны будет увеличен с 4,2 до 4,5 миллионов рублей. На смартфоны и мебель предельно допустимые цены установлены в размере 58,8 тысяч и 95 тысяч рублей. Ранее этот показатель составлял 40 тысяч и 69,5 тысяч рублей соответственно.
Решение об увеличении предельных цен на товары принято в связи с ростом их рыночной стоимости и значительным превышением предельно допустимых цен, установленных постановлением правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольские чиновники сменили иномарки на автомобили отечественного производства — городская администрация закупила кроссоверы «Москвич 3». На приобретение трех авто из бюджета было потрачено около 6,5 миллионов рублей.