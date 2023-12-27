nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Тюменским чиновникам разрешат тратить больше денег из бюджета на смартфоны

Тюменским чиновникам хотят разрешить тратить больше денег из бюджета на смартфоны

27 декабря 2023, 04:02
Фото: 1MI

Тюменским чиновникам разрешат тратить больше денег из бюджета на смартфоны

Тюменским чиновникам увеличат суммы денежных лимитов на приобретение автомобилей, смартфонов, предметов мебели за счет бюджета. Соответствующие изменения указаны в проекте постановления правительства Тюменской области.
Сюжет
Бюджет

В документе указано, что максимальный лимит денежных средств на покупку автомобилей за счет региональной казны будет увеличен с 4,2 до 4,5 миллионов рублей. На смартфоны и мебель предельно допустимые цены установлены в размере 58,8 тысяч и 95 тысяч рублей. Ранее этот показатель составлял 40 тысяч и 69,5 тысяч рублей соответственно.

Решение об увеличении предельных цен на товары принято в связи с ростом их рыночной стоимости и значительным превышением предельно допустимых цен, установленных постановлением правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что тобольские чиновники сменили иномарки на автомобили отечественного производства — городская администрация закупила кроссоверы «Москвич 3». На приобретение трех авто из бюджета было потрачено около 6,5 миллионов рублей.

Читайте также:
Опасная погода: Тюменскую область завалит снегом«При Собянине такого бардака не было»: Тюмень завалило снегомСпикер гордумы Тюмени получила новое назначение
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Бюджет#Чиновники#Областной бюджет
Подпишитесь
«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей
Вчера, 07:35
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Сегодня, 01:00
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Вчера, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Вчера, 09:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Сегодня, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Сегодня, 05:25