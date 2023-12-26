Спикер гордумы Тюмени получила новое назначение

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Процедура выборов состоялась во вторник, 26 декабря, в рамках собрания членов областной федерации, на котором были рассмотрены также вопросы увеличения количества занимающихся лыжными гонками и биатлоном, повышения качества подготовки спортсменов и тренеров. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что Светлана Иванова была избрана в октябре этого года на должность председателя Тюменской городской Думы. На кресло спикеры претендовал также представитель ЛДПР Алексей Чирков. За кандидатуру Ивановой проголосовали 28 из 36 присутствующих депутатов.