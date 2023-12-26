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Updated Сегодня, 07:26

Спикер гордумы Тюмени получила новое назначение

Спикер гордумы Тюмени получила новое назначение

26 декабря 2023, 07:24
Фото: тг-канал Александр Моор
Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова назначена председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. На должность директора региональной федерации лыжных гонок и биатлона избран Иван Курило.

Процедура выборов состоялась во вторник, 26 декабря, в рамках собрания членов областной федерации, на котором были рассмотрены также вопросы увеличения количества занимающихся лыжными гонками и биатлоном, повышения качества подготовки спортсменов и тренеров. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что Светлана Иванова была избрана в октябре этого года на должность председателя Тюменской городской Думы. На кресло спикеры претендовал также представитель ЛДПР Алексей Чирков. За кандидатуру Ивановой проголосовали 28 из 36 присутствующих депутатов.

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