Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:27
30 декабря — прием пациентов врачами с режимом работы с 09:00 до 16:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов;
31 декабря, 1 и 7 января — прием пациентов врачами с режимом работы с 09:00 до 12:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов;
Со 2 по 6 января, 8 января — прием пациентов дежурными врачами с режимом работы с 09:00 до 14:00, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов.
С 30 декабря по 8 января в отделениях (кабинетах) неотложной медицинской помощи будут вести с 08:00 до 20:00;
С 30 декабря по 8 января выезд бригад неотложной медицинской будет вестись с 08:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30).
Обратиться за помощью к травматологам тюменцы смогут в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» с 3 по 6 января с 08:00 до 14:00.
Обратиться за помощью к стоматологам тюменцы смогут в ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» с 3 по 6 января с 08.00 до 14.00 (ул. Ленина, 9), с 6 января 08:00 до 14:00 (ул. 50 лет Октября, 70/1).
Врачи неотложной помощи будут работать ежедневно и круглосуточно на Ватутина, 2/1.
Попасть на плановый прием к онкологу в амбулатории можно будет 3, 4, 5 и 8 января с 8:00 до 14:00. Пациентов ждут в ОБ№3 (Тобольск), ОБ№4 (Ишим), ОБ№12» (Заводоуковск), ОБ№11» (Голышманово) и «Медицинском городе».
Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с ВИЧ-инфекцией будет вестись в «Центре профилактики и борьбы со СПИД.
3, 4, 5 января с 08:00 до 15:00 в амбулаторно-поликлиническом отделении, аптечный пункт (г. Тюмень),
4, 5 января с 8:00 до 15:00 прием врача-педиатра в отделении материнства и детства (г. Тюмень):
3, 5 января с 8:00 до 15:00 филиал в Тобольске: ;
3, 5 января с 8:00 до 15:00 консультативно-диагностический кабинет в Ишиме.
Плановые приемы в «Областном кожно-венерологическом диспансере» пройдут 3 и 6 января с 8:00 до 15:00. Фтизиатры ждут тюменцев в «Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре» 30 декабря, 3 и 6 января с 9:00 до 13:00.
Врачи «Областного наркологического диспансера» будут вести прием 30 декабря, 3, 5 и 8 января с 8:00 до 15:00. Оказание плановой психиатрической помощи в амбулаторных условиях (ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница») — 30 декабря, 3 и 6 января с 09:00 до 13:00 — взрослое психоневрологическое отделение (ул. Червишевский тракт, 5/1) и детское психоневрологическое отделение (ул. Герцена, 74)
Оказание медпомощи в «Многопрофильном консультативно-диагностическом центре»:
Центр амбулаторной онкологической помощи: 3,4 января с 8:00 до 15:00 — химиотерапия, с 9:00 до 14:00 — прием онколога;
3 и 4 января с 9:00 до 14:00 прием будут вести гастроэнтеролог, кардиолог, энокринолог, врач-рентгенолог, врач УЗИ, эндоскопист;
4 января с 9:00 до 14:00 — травматолог.
Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»:
3, 5 января с 09:00 до 13:00 — консультативная поликлиника № 1 (ул. Котовского, 55);
4,6 января с 09:00 до 13:00 — консультативная поликлиника № 2 (ул. Юрия Семовских, 10);
3, 5 января с 09:00 до 13:00 — Детский консультативно-диагностический центр (ул. Котовского, 55, корп. 4);
3,5 января 09:00 до 13:00 — Клинико-диагностическое отделение гематологии (ул. Энергетиков, 26).