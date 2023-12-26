Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика

Обратиться за помощью к стоматологам тюменцы смогут в ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» с 3 по 6 января с 08.00 до 14.00 (ул. Ленина, 9), с 6 января 08:00 до 14:00 (ул. 50 лет Октября, 70/1).