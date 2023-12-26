В тюменском Рощино массовая задержка авиарейсов

Еще два рейса, в Ханты-Мансийск и Сургут, отменены. Также с опозданием от 1 часа до 7 часов в областную столицу прибудут одиннадцать рейсов из Сургута, Ханты-Мансийска, Надыма, Тарко-Сале, Москвы, Худжанта.