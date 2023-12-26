В тюменском Рощино массовая задержка авиарейсов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Еще два рейса, в Ханты-Мансийск и Сургут, отменены. Также с опозданием от 1 часа до 7 часов в областную столицу прибудут одиннадцать рейсов из Сургута, Ханты-Мансийска, Надыма, Тарко-Сале, Москвы, Худжанта.
Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе аэропорта Рощино, причиной изменения в расписании вылетов/прилетов являются неблагоприятные погодные условия — осадки в виде снега и дождя, гололед.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме сегодня из-за гололеда на линию утром массово не вышли водители общественного транспорта. Кроме того, были отменены занятия в школах у учащихся первой смены.