nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Тюмени из-за непогоды задержали вылет шести рейсов

В тюменском Рощино массовая задержка авиарейсов

26 декабря 2023, 06:06
Фото: Аэропорт Рощино

В Тюмени из-за непогоды задержали вылет шести рейсов

В тюменском Рощино задержан вылет четырех авиарейсов в Сургут, Москву, Белоярский и Нягань. Отправка самолетов состоится с опозданием от 2,5 до 12,5 часов.

Еще два рейса, в Ханты-Мансийск и Сургут, отменены. Также с опозданием от 1 часа до 7 часов в областную столицу прибудут одиннадцать рейсов из Сургута, Ханты-Мансийска, Надыма, Тарко-Сале, Москвы, Худжанта.

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе аэропорта Рощино, причиной изменения в расписании вылетов/прилетов являются неблагоприятные погодные условия — осадки в виде снега и дождя, гололед.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме сегодня из-за гололеда на линию утром массово не вышли водители общественного транспорта. Кроме того, были отменены занятия в школах у учащихся первой смены.

Читайте также:
«Автобусы кинули людей»: в Тюменской области водители массово не вышли на работуВ Тюмени изменят схему движения популярного автобусного маршрутаСтали меньше пить: Тюменская область попала в число самых непьющих регионов страны
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолеты#Дождь#Дожди#Гололед#Погодные условия#Ухудшение погодных условий
Подпишитесь
«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей
Сегодня, 07:35
На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь
Сегодня, 05:45
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Сегодня, 07:10
Известный рэпер намерен судиться с тюменским клубом из-за отмены концерта
Сегодня, 03:13
Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени
Сегодня, 07:07
«Ни одного в беде не оставил»: жена военного медика с СВО рассказала о супруге-герое
Вчера, 09:11