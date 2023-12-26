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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Тюмени экстренно закрывают детский сад

В центре Тюмени экстренно закрывают опасный детский сад

26 декабря 2023, 04:21
Фото: 1MI

В Тюмени экстренно закрывают детский сад

В Тюмени в канун Нового года могут закрыть детский сад № 110 на улице Короленко. Причина — аварийное состояние здания.
Сюжет
Дети

Информация о том, что дошкольное учреждение находится под угрозой прекращения работы, появилась в родительских чатах и в социальных сетях. По словам тюменцев, о том, что детсад закрывают стало известно накануне, 25 декабря. Детей уже начались переводить в другие дошкольные учреждения.

«Детский сад номер 110/к4 в сентябре был допущен к эксплуатации, дети ходили в сад, не было никаких вопросов или известий. Вчера выясняется, что сад вдруг признан аварийным и его нужно срочно закрыть. Никто никаких документов не видел. В прошлом месяце поменяли входную группу на пластиковую, новую. На прошлой неделе на утреннике руководство попросило родителей подарить детям на группу определенный набор подарков. А теперь вдруг здание аварийное и срочно все закрыть?!» — возмутились горожане.

По словам тюменцев, детей планируют определять в дошкольные учреждения Холодильной, Киевской, Минской, которые находятся не в шаговой доступности. Направлен запрос в департамент образования Тюмени, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение ближайших трех лет будут построены восемь школ и семь детских садов. В этом году в городе были возведены три школы и один детсад. Еще в трех учреждениях провели капитальный ремонт.

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