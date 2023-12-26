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На Тюменскую область обрушатся метель и штормовой ветер

На Тюменскую область обрушатся метель и штормовой ветер

26 декабря 2023, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 26 декабря, ожидаются осадки в виде снега с дождем, штормовой ветер 8-13 м/с с порывами до 21 м/с, гололедные явления. Днем температура воздуха составит -2…+3, в ночные часы похолодает до -5….-10.

В Тюмени 26 декабря в течение дня ожидается дождь со снегом, ветер до 5,6-6,8м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…0, вечером температура воздуха составит -3…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17 закат в 15:58 продолжительность дня 6 часов 41 минута.

В Тобольске во вторник синоптики обещают осадки в виде снега и дождя, ветер до 5,1 м/с. Утром и днем термометры покажут -1…-2, в темное время суток температура воздуха составит -3…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:39 продолжительность дня 6 часов 25 минут.

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В Ялуторовске 26 декабря в течение дня ожидаются осадки в виде дождя и снега, ветер до 8,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут 0….+1, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -3…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:59 продолжительность дня 6 часов 49 минут.

В Заводоуковске 26 декабря метеорологи обещают снег, дождь, ветер до 7,3 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1…+0, в темное время суток столбики термометров опустятся до -3…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:59 продолжительность дня 6 часов 51 минута.

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В Ишиме 26 декабря синоптики обещают в течение дня осадки в виде снега с дождем, ветер до 10,6 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+2, вечером термометры покажут -2…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 15:50 продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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