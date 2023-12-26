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В Тюменской области усилят контроль на трассах

На тюменских трассах дежурят сотрудники полиции. Что случилось?

26 декабря 2023, 03:45
Фото: ГИБДД

В Тюменской области усилят контроль на трассах

Дополнительные наряды ГИБДД дежурят на федеральных трассах в связи со сложными погодными условиями.

В настоящее время автоинспекторы несут службу во взаимодействии с дорожными организациями, сотрудники дорожного надзора контролируют обработку проезжей части противогололедными средствами.

При необходимости автомобильное движение на участках, где зафиксированы гололедные явления, будет ограничено. Госавтоинспекция рекомендует тюменским водителям минимизировать загородные поездки.

Опасная погода в Тюменской области продержится в течение двух дней — 26 и 27 декабря. Синоптики обещают метели, осадки в виде дождя.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за неблагоприятных погодных условий был полностью перекрыт на несколько часов участок автодороги с 572 — 698 километр.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Гололед#Погодные условия
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