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В Тюмени жители ЖК подарили дворнику 60 тысяч рублей

Чудеса случаются: жители тюменского ЖК подарили своему дворнику 60 тысяч рублей

25 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI

В Тюмени жители ЖК подарили дворнику 60 тысяч рублей

Жители тюменского жилого комплекса «Звездный городок» в преддверии Нового года решили необычным образом поздравить своего дворника. Тюменцы устроили собрание у новогодней елки, установленной во дворе, и пригласили туда дворника якобы для решения «вопросов с уборкой мусора».

Когда Рустам пришел на встречу, ему вручили черный пакет с «мусором», в котором оказались шампанское, икра и другие продукты. Также горожане выразили Рустаму благодарность за его труд и подарили денежный конверт с круглой суммой денег — тюменцы собрали 60 тысяч рублей.

Мужчина, не ожидавший такого сюрприза, растрогался и поблагодарил жильцов за подарки.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году жители поселка Боровский отблагодарили своего дворника за построенную им трехметровую горку. Тюменцы подарили мужчине телефон и денежную сумму.

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