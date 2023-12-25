Чудеса случаются: жители тюменского ЖК подарили своему дворнику 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Когда Рустам пришел на встречу, ему вручили черный пакет с «мусором», в котором оказались шампанское, икра и другие продукты. Также горожане выразили Рустаму благодарность за его труд и подарили денежный конверт с круглой суммой денег — тюменцы собрали 60 тысяч рублей.
Мужчина, не ожидавший такого сюрприза, растрогался и поблагодарил жильцов за подарки.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году жители поселка Боровский отблагодарили своего дворника за построенную им трехметровую горку. Тюменцы подарили мужчине телефон и денежную сумму.