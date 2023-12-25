Чудеса случаются: жители тюменского ЖК подарили своему дворнику 60 тысяч рублей

Когда Рустам пришел на встречу, ему вручили черный пакет с «мусором», в котором оказались шампанское, икра и другие продукты. Также горожане выразили Рустаму благодарность за его труд и подарили денежный конверт с круглой суммой денег — тюменцы собрали 60 тысяч рублей.