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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:14

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение

Автомобилистов предупреждают: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение

25 декабря 2023, 05:09
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение

Автолюбителям стоит пересмотреть запланированные маршруты. Сообщается, что проезд закрыт полностью.

Ограничение движения транспорта по трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск коснулось участка дороги с 572 по 698 километр.

В «Уралуправтодор» сообщили, что полное перекрытие движения связано с неблагоприятными погодными условиями.

На данный момент на трассе проводится противогололедная обработка, в работах задействованы 10 единиц техники.

Ранее «Наш город» сообщал, что на дороге «Подъезд к селу Тугалово» открыли ледовую переправу. Для транспорта обустроена полоса протяженностью 400 метров.

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