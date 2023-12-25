Автомобилистов предупреждают: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:14
Ограничение движения транспорта по трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск коснулось участка дороги с 572 по 698 километр.
В «Уралуправтодор» сообщили, что полное перекрытие движения связано с неблагоприятными погодными условиями.
На данный момент на трассе проводится противогололедная обработка, в работах задействованы 10 единиц техники.
Ранее «Наш город» сообщал, что на дороге «Подъезд к селу Тугалово» открыли ледовую переправу. Для транспорта обустроена полоса протяженностью 400 метров.