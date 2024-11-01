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Гололед

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Ноябрь
Внимание! В Тюменской области прогнозируется мокрый снег и шквалистый ветер
1 ноября, 10:45
Начало зимы. В Тюмени начался снегопад, который обещает быть мощным
1 ноября, 08:33
Тюменских водителей подстраховали в гололед: что придумали власти
Дорожники поставили новое оборудование, которое поможет местным водителям чувствовать себя увереннее в непогоду.
1 ноября, 06:08
Октябрь
Всем стоять! Лайфхаки, которые помогут тюменцам, не поскользнуться в гололед
17 октября, 05:21
Тюменская езда: аварийный комиссар объяснил, как надо водить машину в гололед
16 октября, 07:54
Вот в чем соль. Что не так с обработкой тюменских дорог от льда и снега?
14 октября, 06:39
В Тюменской области похолодает до -14
13 октября, 03:31
Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городе
12 октября, 11:00
Декабрь 2023
Больше сотни километров трассы под Тюменью перекрыли из-за плохой погоды
Кажется, некоторые тюменцы встретят Новый год в дороге. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за плохой погода ограничили движение. Там уже образовалась большая пробка.
31 декабря 2023, 10:50
Осадки и сильный ветер. Тюменцев предупредили об ухудшении погоды 1 января
Для юга Тюменской области погода подготовила не лучший новогодний подарок. Днем 1 января там ожидают сильные осадки и ветер.
31 декабря 2023, 10:15
В Тюменской области перекрыли движение на федеральной трассе
Ограничение движения связано с неблагоприятными метеоусловиями, а именно — гололедом. Автомобилистам рекомендуют учесть это при планировании маршрута.
26 декабря 2023, 08:33
В тюменском Рощино массовая задержка авиарейсов
В тюменском Рощино задержан вылет четырех авиарейсов в Сургут, Москву, Белоярский и Нягань. Отправка самолетов состоится с опозданием от 2,5 до 12,5 часов.
26 декабря 2023, 06:06
«Автобусы кинули людей»: в Тюменской области водители массово не вышли на работу
26 декабря 2023, 05:45
На тюменских трассах дежурят сотрудники полиции. Что случилось?
Дополнительные наряды ГИБДД дежурят на федеральных трассах в связи со сложными погодными условиями.
26 декабря 2023, 03:45
Ноябрь 2023
Прогуляться и не упасть: тюменцам рассказали, как избежать травм зимой
30 ноября 2023, 09:58
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Регион ждет сильный ветер и гололед.
21 ноября 2023, 08:46
«Эра песка прошла?»: как будут бороться с гололедом в Тюмени
Проблема наледи на тротуарах и дорогах уже актуальна. Стало известно, чем будут засыпать город в этом году.
17 ноября 2023, 09:23
В вечерний час пик в Тюмени участились ДТП из-за погодных условий
Плохие погодные условия стали приводить к ДТП на тюменских автодорогах. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени. Госавтоинспекция рекомендует быть осторожнее и не игнорировать правила движения при такой погоде.
10 ноября 2023, 14:54
На тюменской трассе ввели ограничения движения из-за скользкой дороги
Трасса Р-404 покрылась льдом. Чтобы снизить аварийность, пришлось ввести временные ограничения, но когда мера будет отменена — не сообщается.
10 ноября 2023, 06:44
Тюменцев ожидает штормовой ветер и гололед
В Тюменской области 3 ноября ожидается гололед, отложения мокрого снега на деревьях и проводах, и штормовой ветер, предупреждает сайт тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
2 ноября 2023, 16:54

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