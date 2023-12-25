В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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В среду, 26 декабря, на юге Тюменской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Днем столбики термометров покажут -4…-9, в ночные часы опустятся до -6…-11. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.
В Тюмени 25 декабря, во вторник, синоптики прогнозируют околонулевую температуру воздуха, ветер с порывами до 9-11 м/с, осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха составит 0…+1 днем и до -3 в ночные часы. В среду, 26 декабря, ожидаются снегопад, ветер до 10-11 м/с, -3…-4 днем и до -7…-8 в вечерние и ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на новогодних каникулах ударят 33-градусные морозы. Похолодание метеорологи обещают 4 и 5 января.