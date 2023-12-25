В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюмени 25 декабря, во вторник, синоптики прогнозируют околонулевую температуру воздуха, ветер с порывами до 9-11 м/с, осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха составит 0…+1 днем и до -3 в ночные часы. В среду, 26 декабря, ожидаются снегопад, ветер до 10-11 м/с, -3…-4 днем и до -7…-8 в вечерние и ночные часы.