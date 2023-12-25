Тюменская область попала в топ-20 итогового рейтинга регионов-2023 по уровню жизни

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Регион с итоговым баллом 59,875 занял 12 место в рейтинге, подготовленном РИА «Новости». Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами агрегированного рейтинга рейтингов по итогам 2023 года, набрав наибольшее число баллов.
В первую десятку итогового рейтинга также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ — эти регионы Уральского федерального округа расположились на пятом, седьмом и восьмом местах соответственно.
Остальные субъекты УрФО, Курганская и Челябинская области, в число лучших не попали. Челябинская область набрала 53,791 балл и расположилась на 26 позиции, Курганская область заняла только 73 место с 37,681 баллами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 9 из 10 жителей считают себя счастливыми. Кроме того, большую часть тюменцев полностью устраивает их жизнь. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.