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Тюменская область заняла 12 место в рейтинге регионов России по итогам 2023 года

Тюменская область попала в топ-20 итогового рейтинга регионов-2023 по уровню жизни

25 декабря 2023, 08:20
Фото: 1MI

Тюменская область заняла 12 место в рейтинге регионов России по итогам 2023 года

Тюменская область вошла число топ-20 регионов России по уровню качества жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию и здоровью населения, научно-технологическому развитию.

Регион с итоговым баллом 59,875 занял 12 место в рейтинге, подготовленном РИА «Новости». Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами агрегированного рейтинга рейтингов по итогам 2023 года, набрав наибольшее число баллов.

В первую десятку итогового рейтинга также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ — эти регионы Уральского федерального округа расположились на пятом, седьмом и восьмом местах соответственно.

Остальные субъекты УрФО, Курганская и Челябинская области, в число лучших не попали. Челябинская область набрала 53,791 балл и расположилась на 26 позиции, Курганская область заняла только 73 место с 37,681 баллами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 9 из 10 жителей считают себя счастливыми. Кроме того, большую часть тюменцев полностью устраивает их жизнь. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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