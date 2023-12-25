В Тюменской области бензин подорожал почти на 6 рублей

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Бензин марки АИ-92 сегодня стоит 49,07 рублей за литр (две недели назад 49,04 рубля), литр АИ-95 продают за 53,89 рублей (ранее 53,84), АИ-98 — 67,21 рубль (ранее 67,18). Цена литра дизтоплива составляет 64 рубля (две недели назад 63,42 рубля).
По данным портала Fuelprice, за последние три месяца литр дизеля подорожал на 11 копеек, бензин, напротив, подешевел: АИ-98 — на 16 копеек, бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 2,38 рублей копеек и 3 рубля соответственно.
За год рост цен на топливо составил от 2,74 до 5,96 рублей. Дизтопливо подорожало на 4,42 рубля (за три года на 15,20 рублей), АИ-92 — на 2,72 рубля (за три года на 7 рублей), АИ-95 стал стоить на 3,06 рублей дороже (за три года цена выросла на 7,43 рубля). Стоимость литра АИ-98 увеличилась за последний год на 5,96 рублей (с 2020 года — на 13,87 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пять лет стоимость куриных яиц увеличилась почти в три раза. Если в 2018 году данный продукт продавали в среднем за 52 рубля, то в 2023 году средняя стоимость в магазинах десятка яиц составляет порядка 130 рублей.