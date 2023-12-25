В Тюменской области бензин подорожал почти на 6 рублей

За год рост цен на топливо составил от 2,74 до 5,96 рублей. Дизтопливо подорожало на 4,42 рубля (за три года на 15,20 рублей), АИ-92 — на 2,72 рубля (за три года на 7 рублей), АИ-95 стал стоить на 3,06 рублей дороже (за три года цена выросла на 7,43 рубля). Стоимость литра АИ-98 увеличилась за последний год на 5,96 рублей (с 2020 года — на 13,87 рублей).