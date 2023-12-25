Тюменцы сообщают о взрывах в городе

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре жители Тюменской области несколько раз сообщали о странных хлопках и вспышках. На громкие звуки, от которых даже вибрировали здания, жаловались жители Ишимского и Сладковского районов, Тюмени. В МЧС по Тюменской области и муниципальные власти тогда заявили, что как-либо происшествий в регионе зарегистрировано не было. Вопрос о том, что стало причиной хлопков в регионе остался открытым.