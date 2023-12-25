Тюменцы сообщают о взрывах в городе

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
«Идут вспышки и взрывы. Пара хлопков были очень ощутимы. На фейерверки не похоже», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества подписчики пошутили, что «это терпение у людей лопнуло от цен на яйца».
«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре жители Тюменской области несколько раз сообщали о странных хлопках и вспышках. На громкие звуки, от которых даже вибрировали здания, жаловались жители Ишимского и Сладковского районов, Тюмени. В МЧС по Тюменской области и муниципальные власти тогда заявили, что как-либо происшествий в регионе зарегистрировано не было. Вопрос о том, что стало причиной хлопков в регионе остался открытым.