nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Жители Тюмени обеспокоены странными вспышками и взрывами

Тюменцы сообщают о взрывах в городе

25 декабря 2023, 03:49
Фото: 1MI

Жители Тюмени обеспокоены странными вспышками и взрывами

По словам горожан, громкие звуки, хлопки со вспышками света были зафиксированы в районе ММС, Казарово, Моста Влюбленных, Войновке и т. д.
«Идут вспышки и взрывы. Пара хлопков были очень ощутимы. На фейерверки не похоже», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества подписчики пошутили, что «это терпение у людей лопнуло от цен на яйца».

«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре жители Тюменской области несколько раз сообщали о странных хлопках и вспышках. На громкие звуки, от которых даже вибрировали здания, жаловались жители Ишимского и Сладковского районов, Тюмени. В МЧС по Тюменской области и муниципальные власти тогда заявили, что как-либо происшествий в регионе зарегистрировано не было. Вопрос о том, что стало причиной хлопков в регионе остался открытым.

Читайте также:
Куда тюменцам поехать на каникулах: самые бюджетные и дорогостоящие варианты отдыхаПоследний понедельник 2023 года начнется в Тюмени с гололеда и дождяИтоги недели: ЧП в поезде Тюмень — Адлер, ограничения на яйца новый штамм COVID-19
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Взрывы#МЧС
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
22 декабря, 07:28
Экс-защитник ФК «Тюмень» избил детского тренера. Видео
23 декабря, 05:45
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
22 декабря, 07:13
«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами
23 декабря, 12:22
Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем
23 декабря, 06:45
«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей
Сегодня, 03:24