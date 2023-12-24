Как менялись цены на куриные яйца в Тюмени с 2018 года?

В 2021 году начался очередной виток подорожания — к концу года десяток яиц продавали за 84-87 рублей. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, в Тюменской области было отмечено увеличение цен на все категории товаров. Стоимость яиц, в частности, в марте 2022 года выросла до 90-100 рублей. К лету ситуация стабилизовалась — яйца подешевели до 78-80 рублей.