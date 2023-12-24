Как менялись цены на куриные яйца в Тюмени с 2018 года?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В начале 2019 года яйца резко подорожали на 26,1% — цена десятка яиц категории СО доходила до 70 рублей. Основные причины повышения цен на поставляемую продукцию связывали тогда с ростом цен на пшеницу, ГСМ, комбикорма, упаковочную продукцию и тару.
В течение 2019 года стоимость куриных яиц удалось не только стабилизировать, но и снизить. Вплоть до 2020 года цены на куриные яйца варьировались в пределах 60-75 рублей.
В 2021 году начался очередной виток подорожания — к концу года десяток яиц продавали за 84-87 рублей. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, в Тюменской области было отмечено увеличение цен на все категории товаров. Стоимость яиц, в частности, в марте 2022 года выросла до 90-100 рублей. К лету ситуация стабилизовалась — яйца подешевели до 78-80 рублей.
В этом году цены на куриные яйца оставались стабильными до осени — резкий подъем стоимости куриных яиц начался в октябре. К декабрю десяток подорожал до 130-150 рублей.
В настоящее время, по информации Тюменьстата, средняя стоимость десятка куриных яиц в тюменских магазинах составляет 109 рублей. Правда, горожане отмечают, что за такую цену яйца найти проблематично — самые дешевые в магазинах продают за 120-130 рублей.