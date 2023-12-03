В Тюменской области «заморозились» цены на топливо

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По данным портала Fuelprice, за последние три месяца литр дизеля подорожал на 1,74 рубля, АИ-98 — на 1,02 рубля, бензин марок АИ-92 и АИ-95, напротив, подешевели — на 75 копеек и 1,31 рубль соответственно.
В целом за год цены на топливо в Тюменской области выросли. Наибольший рост цен, 5,97 рублей, продемонстрировал бензин марки АИ-98, на 4,98 рублей стал стоить дороже литр дизельного топлива, на 3,06 рублей подорожал литр АИ-95, на 2,86 рублей — АИ-92.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в октябре этого уровень годовой инфляции составил 2,3%. В целом по Уральскому федеральному округу годовая инфляция в октябре достигла 5,4%.