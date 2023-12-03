В Тюменской области «заморозились» цены на топливо

В целом за год цены на топливо в Тюменской области выросли. Наибольший рост цен, 5,97 рублей, продемонстрировал бензин марки АИ-98, на 4,98 рублей стал стоить дороже литр дизельного топлива, на 3,06 рублей подорожал литр АИ-95, на 2,86 рублей — АИ-92.