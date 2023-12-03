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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

В Тюменской области «замерли» цены на бензин

В Тюменской области «заморозились» цены на топливо

3 декабря 2023, 06:28
Фото: 1MI

В Тюменской области «замерли» цены на бензин

За последнюю неделю стоимость бензина и дизельного топлива в регионе не изменилась. Бензин марки АИ-92 сегодня стоит 49,04 рубля за литр, цена АИ-95 составляет 53,84 рубля, АИ-98 — 67,18 рублей, дизтопливо продают за 63,42 рубля.

По данным портала Fuelprice, за последние три месяца литр дизеля подорожал на 1,74 рубля, АИ-98 — на 1,02 рубля, бензин марок АИ-92 и АИ-95, напротив, подешевели — на 75 копеек и 1,31 рубль соответственно.

В целом за год цены на топливо в Тюменской области выросли. Наибольший рост цен, 5,97 рублей, продемонстрировал бензин марки АИ-98, на 4,98 рублей стал стоить дороже литр дизельного топлива, на 3,06 рублей подорожал литр АИ-95, на 2,86 рублей — АИ-92.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в октябре этого уровень годовой инфляции составил 2,3%. В целом по Уральскому федеральному округу годовая инфляция в октябре достигла 5,4%.

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