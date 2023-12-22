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Александр Моор: 9 из 10 жителей Тюмени считают себя счастливыми людьми

Александр Моор: 9 из 10 жителей Тюмени считают себя счастливыми людьми

22 декабря 2023, 20:38
Фото: 1MI
Большинство тюменцев довольны своей жизнью и не хотят ни куда переезжать. Более того, 9 из 10 жителей города считают себя счастливыми людьми. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
«Наш регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Но самый важный результат — 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми», — отметил глава Тюменской области.

Также Александр Моор провел сегодня заседание регионального правительства по итогам года. По его словам, Тюменская область сохранила социальную и экономическую стабильность.

Днем ранее глава региона пообещал оказать необходимую помощь семье из ЛНР, у которой погибла дочь, возвращаясь домой из тюменского лагеря. В дороге девочка заболела, медики, сопровождающие группу из 126 школьников, не смогли ей помочь. Все ребята были сняты с поезда в Саратовской области и помещены в инфекционное отделение.

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