Александр Моор: 9 из 10 жителей Тюмени считают себя счастливыми людьми

Большинство тюменцев довольны своей жизнью и не хотят ни куда переезжать. Более того, 9 из 10 жителей города считают себя счастливыми людьми. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, со ссылкой на исследование ВЦИОМ.