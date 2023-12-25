Оппозиционера Навального нашли в колонии в Тюменской области

Тогда соратники Навального* сообщили, что политик больше не числится в ИК Владимирской области, а данные о том, куда его перевели, в УФСИН не дают. Правда, 15 декабря ведомство сообщило о том, что Навальный* убыл из ИК-6 в колонию за пределами Владимирской области. Управление службы пообещало известить о прибытии Навального* в колонию «в рамках действующего законодательства», пишет Forbes.