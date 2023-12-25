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Алексея Навального нашли в колонии в ЯНАО

Оппозиционера Навального нашли в колонии в Тюменской области

25 декабря 2023, 13:30
Фото: 1MI

Алексея Навального нашли в колонии в ЯНАО

Известного политического оппозиционера Алексея Навального* этапировали на Ямал в ИК, расположенную в поселке Харп. Такую информацию сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**. По ее словам, в понедельник, 25 декабря, у Навального состоялась встреча с его адвокатом.

Информация о том, что оппозиционера перевели из ИК-6 Владимирской области, где он находился с июня 2022 года, появилась 11 декабря. С 6 декабря с Навальным* не было связи — где находится оппозиционер информации не было в течение трех недель.

Тогда соратники Навального* сообщили, что политик больше не числится в ИК Владимирской области, а данные о том, куда его перевели, в УФСИН не дают. Правда, 15 декабря ведомство сообщило о том, что Навальный* убыл из ИК-6 в колонию за пределами Владимирской области. Управление службы пообещало известить о прибытии Навального* в колонию «в рамках действующего законодательства», пишет Forbes.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный* был приговорен к реальному сроку в феврале 2021 года. Суд заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального* к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере.

В августе этого года Московский городской суд назначил Навальному* еще наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима за создание экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности, призывы к экстремизму в сети интернет.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Кира Ярмыш признана в России иноагентом.

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