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В тюменском микрорайоне Мелиоратоторов в 2024 году откроют новую школу

В тюменском микрорайоне откроют новую школу в следующем году

16 декабря 2023, 07:02
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне Мелиоратоторов в 2024 году откроют новую школу

В тюменском микрорайоне Мелиораторов в 2024 году завершится строительство новой школы. Общеобразовательное учреждение расположится на улице Ненецкой и будет рассчитано на 1101 место. Об этом сообщила глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Дети

По его словам, на территории учебного заведения оборудуют спортивное пространство, где смогут заниматься не только дети, но и взрослые.

Кроме того, в микрорайоне Мелиораторов в 2024 года начнутся работы по строительству нового детского сада, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших трех лет будут проведены работы по возведению и проектированию 30 школ и 12 детсадов.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Руслан Кухарук
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