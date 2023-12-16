В тюменском микрорайоне откроют новую школу в следующем году

В тюменском микрорайоне Мелиоратоторов в 2024 году откроют новую школу

В тюменском микрорайоне Мелиораторов в 2024 году завершится строительство новой школы. Общеобразовательное учреждение расположится на улице Ненецкой и будет рассчитано на 1101 место. Об этом сообщила глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.