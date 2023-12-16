В тюменском микрорайоне откроют новую школу в следующем году

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По его словам, на территории учебного заведения оборудуют спортивное пространство, где смогут заниматься не только дети, но и взрослые.
Кроме того, в микрорайоне Мелиораторов в 2024 года начнутся работы по строительству нового детского сада, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших трех лет будут проведены работы по возведению и проектированию 30 школ и 12 детсадов.