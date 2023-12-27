Опасная погода: Тюменскую область завалит снегом

На юге Тюменской области сегодня ожидаются снегопады, метель, ветер 8-13 м/с с порывами до 18-20 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут -4…-9, в темное время суток опустятся до -6…-11.

В Тюмени 27 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 5,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4.-5, вечером температура воздуха составит -5…-6. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17 закат в 15:59 продолжительность дня 6 часов 42 минуты. В Тобольске в среду синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем термометры покажут -4, в темное время суток температура воздуха составит -5…-6. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:40 продолжительность дня 6 часов 26 минут. «При Собянине такого бардака не было»: Тюмень завалило снегом Узнать подробнее В Ялуторовске 27 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 5,1-7,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -5…-6. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 50 минут. В Заводоуковске 27 декабря метеорологи небольшой снег, ветер до 5,1 м/с. Утром и днем температура воздуха составит 5…-6, в темное время суток столбики термометров покажут -5. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 52 минуты. Стали меньше пить: Тюменская область попала в число самых непьющих регионов страны Узнать подробнее В Ишиме 27 декабря синоптики обещают в течение дня осадки в виде снега с дождем, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, в темное время суток столбики термометров покажут -3. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 15:51 продолжительность дня 6 часов 57 минут. Читайте также: Спикер гордумы Тюмени получила новое назначение В тюменском Рощино массовая задержка авиарейсов «Автобусы кинули людей»: в Тюменской области водители массово не вышли на работу