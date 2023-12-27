Опасная погода: Тюменскую область завалит снегом

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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 27 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 5,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4.-5, вечером температура воздуха составит -5…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17 закат в 15:59 продолжительность дня 6 часов 42 минуты.
В Тобольске в среду синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем термометры покажут -4, в темное время суток температура воздуха составит -5…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:40 продолжительность дня 6 часов 26 минут.
В Ялуторовске 27 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 5,1-7,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -5…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 50 минут.
В Заводоуковске 27 декабря метеорологи небольшой снег, ветер до 5,1 м/с. Утром и днем температура воздуха составит 5…-6, в темное время суток столбики термометров покажут -5.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 16:00 продолжительность дня 6 часов 52 минуты.
В Ишиме 27 декабря синоптики обещают в течение дня осадки в виде снега с дождем, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, в темное время суток столбики термометров покажут -3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 15:51 продолжительность дня 6 часов 57 минут.