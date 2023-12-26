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Тюменская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Стали меньше пить: Тюменская область попала в число самых непьющих регионов страны

26 декабря 2023, 04:54
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Тюменская область вошла в топ-10 трезвых регионов России и заняла шестое место. Об этом сообщила заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева.
«Тюменскую область обогнали лишь регионы, которых и ранее имели низкие показатели по уровню употребления алкогольных напитков. Это Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия», — отметила Оксана Конищева.

Стоит заметить, что в минувшем году первые пять строчек рейтинга занимали эти же регионы. По словам Оксаны Конищевой, шестое место в рейтинге трезвости является для Тюменской области достижением.

«Мы находимся в большом отрыве от регионов Уральского федерального округа. Кроме того, за год мы поднялись в рейтинге на одну позицию — с седьмого на шестое место», — подчеркнула нарколог.

Отметим, ближайшими регионом УрФО по уровню трезвости являются Югра и Свердловская область — они занимает 42 и 46 строчки рейтинга соотвественно. Челябинская область располагается на 51 месте, Ямал — на 75 месте, Курганская область занимает 77 строчку рейтинга трезвости и входит в число регионов-аутсейдеров.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские наркологи рассказали тюменцам, как отметить новогодние праздники без последствий в виде похмелья, а так же рассказали — кому пить категорически запрещено.

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