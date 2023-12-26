Стали меньше пить: Тюменская область попала в число самых непьющих регионов страны

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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«Тюменскую область обогнали лишь регионы, которых и ранее имели низкие показатели по уровню употребления алкогольных напитков. Это Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия», — отметила Оксана Конищева.
Стоит заметить, что в минувшем году первые пять строчек рейтинга занимали эти же регионы. По словам Оксаны Конищевой, шестое место в рейтинге трезвости является для Тюменской области достижением.
«Мы находимся в большом отрыве от регионов Уральского федерального округа. Кроме того, за год мы поднялись в рейтинге на одну позицию — с седьмого на шестое место», — подчеркнула нарколог.
Отметим, ближайшими регионом УрФО по уровню трезвости являются Югра и Свердловская область — они занимает 42 и 46 строчки рейтинга соотвественно. Челябинская область располагается на 51 месте, Ямал — на 75 месте, Курганская область занимает 77 строчку рейтинга трезвости и входит в число регионов-аутсейдеров.
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