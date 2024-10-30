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Алкоголь

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Октябрь
Тюмень на сутки окажется без алкоголя. В интернете уже нашлись «профильные» мошенники
Ограничение на продажу алкоголя будет действовать в День народного единства.
30 октября, 15:34
Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков
Серьезная авария произошла сегодня утром на автомобильной дороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 71-м километре трассы с проезжей части в кювет слетела Lada.
28 октября, 07:31
В крови нашли 1,8 промилле: в Тюменской области младенец умер от отравления алкоголем
20 октября, 04:45
Тысячи литров контрафактного алкоголя пытались продать тюменские магазины
За восемь месяцев в регионе было выявлено более 37 тысяч контрафактной продукции — 60,7 тысячи единиц. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Уральскому федеральному округу.
6 октября, 04:57
Какими алкогольными напитками травятся тюменцы
За последний год число случаев отравления спиртосодержащей продукцией в регионе сократилось на 10,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
5 октября, 10:48
Тюменцы стали чаще попадать в вытрезвители
С начала этого года в учреждения были доставлены 368 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 340 человек.
5 октября, 05:43
Сентябрь
Пивовары повысили цены на напитки в Тюмени из-за подорожавшего сырья и роста инфляции
В Тюмени за первую половину 2024 года стоимость пива увеличилась на 10%. На подорожание пивных напитков влияние оказали рост цен на упаковку от 7 до 8%, на транспортные услуги на 15% и поднявшийся до 6,6% уровень годовой инфляция.
25 сентября, 04:03
Сразу троих дебоширов сняли с поезда в Тюмени
Пассажиры поезда «Новый Уренгой — Москва» пожаловались на неадекватное поведение попутчиков в вагоне 26. Незнакомые между собой мужчины пили, ругались и мешали спокойному путешествию.
12 сентября, 14:05
Август
На следующей недели в Тюмени нельзя будет купить алкоголь
В Тюмени уже на следующей неделе вводится запрет на продажу спиртного. Связано это с переносом Дня знаний на второе сентября.
27 августа, 12:27
Абсолютный «антирекорд»: в Тюменской области за ночь поймали 23 пьяных водителя
17 автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения были задержаны инспекторами Госавтоинспекции в Тюмени. За предыдущую ночь, с 17 на 18 августа, на дорогах региона было выявлено 10 нетрезвых водителей.
18 августа, 06:58
Житель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братом
Инцидент произошел в Казанском районе в деревне Грачи. В отделение полиции обратился 59-летний местный житель с жалобой на побои.
15 августа, 05:31
Июль
Выпившая тюменка устроила погоню за сотрудником полиции
29 июля, 08:02
Стали больше пить: в Тюмени выросли продажи алкоголя
За первые шесть месяцев продажи спиртных напитков увеличились на 5,6%, пива — на 5,9%. Об этом сообщили в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками.
26 июля, 05:30
На День города тюменцам запретят покупать алкоголь
Еще один праздник горожане отметят трезвыми. Однако в запрете не обошлось без исключений.
24 июля, 05:23
Водка в Тюмени за год подорожала на 22,5%
Также выросла стоимость коньяка и бренди. Эксперт связал это с ростом себестоимости и снижением производства крепкого алкоголя.
18 июля, 03:42
Пьяных дебоширов станет больше! Во что выльется борьба с «наливайками» в Тюмени?
12 июля, 07:56
Таксисты в Тюмени зарабатывают незаконной торговлей алкоголем
Водители предлагают клиентам купить спиртное по завышенной стоимости. Но большинство пассажиров цены на алкоголь в ночное время не пугают.
4 июля, 05:25
Продажу алкоголя в общепите хотят ограничить в Тюменской области
Ограничения будут касаться заведений, расположенных возле жилых домов. В законопроекте предусмотрены и некоторые исключения.
3 июля, 08:53
«Наливайки» в Тюмени увеличили время незаконной продажи алкоголя
Магазины начали торговать алкоголям до часа ночи. Причем в ночное время посетителей там больше, чем в дневное.
3 июля, 02:40
Июнь
В Поднебесной оценили: водку из Тюмени начали экспортировать в Китай
Сотрудники Тюменской таможни оформили первую партию, состоящую более чем из 30 тысяч бутылок. Следующий пункт назначения — Забайкальск.
25 июня, 06:39

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