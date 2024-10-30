Пивовары повысили цены на напитки в Тюмени из-за подорожавшего сырья и роста инфляции

В Тюмени за первую половину 2024 года стоимость пива увеличилась на 10%. На подорожание пивных напитков влияние оказали рост цен на упаковку от 7 до 8%, на транспортные услуги на 15% и поднявшийся до 6,6% уровень годовой инфляция.