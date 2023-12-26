«Автобусы кинули людей»: в Тюменской области водители массово не вышли на работу

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
«Уважаемые жители! После дождя на улице сильный голодёд. В целях безопасности просьба без надобности не выходить из дома. При необходимости передвигаться следует очень аккуратно! Особенно это касается пенсионеров и детей. Коммунальные службы работают над устранением скользкости на объектах улично-дорожной сети», — сообщили в администрации Ишима.
По словам ишимцев, в 6 часов утра «только на коньках можно было уехать». В связи с опасными гололёдными явлениями в городе были отменены занятия первой смены в школах и наблюдались перебои с общественным транспортом. Горожане жаловались, в социальных сетях, что не могут дождаться автобусах на остановках по два часа.
В настоящее время, ситуация нормализовалась — общественный транспорт вышел на линию.
Между тем, по прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать на территории юга Тюменской области на протяжении двух суток — 26 и 27 декабря. Во вторник ожидаются снегопады и дожди, местами сильные, гололедные явления, усиление ветра до 15-21 м/с. В среду синоптики обещают осадки в виде снега, метель, ветер 8-13 м/с, в отдельный районах с порывами до 18-20 м/с.