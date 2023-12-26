«Автобусы кинули людей»: в Тюменской области водители массово не вышли на работу

По словам ишимцев, в 6 часов утра «только на коньках можно было уехать». В связи с опасными гололёдными явлениями в городе были отменены занятия первой смены в школах и наблюдались перебои с общественным транспортом. Горожане жаловались, в социальных сетях, что не могут дождаться автобусах на остановках по два часа.