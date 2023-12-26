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Тюмень засыпало снегом, ожидаются ледяные дожди

«При Собянине такого бардака не было»: Тюмень завалило снегом

26 декабря 2023, 08:14
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Тюмень засыпало снегом, ожидаются ледяные дожди

Небесная канцелярия третий раз за декабрь преподносит тюменцам погодные сюрпризы. Не успели жители региона отойти от снегопада и аномальных морозов в начале месяца, как на область обрушились ледяные дожди и снег.

Неблагоприятные погодные условия сказались на работе тюменского аэропорта Рощино, общественного транспорта в городах юга Тюменской области, общеобразовательных учреждений. В частности, в Ишиме во вторник, 26 декабря, были отменены занятия у учащихся первой смены из-за гололеда, а автобусы вышли на линию с существенным опозданием.

Видео: ГИБДД

На федеральных трассах Тюменской области несут в усиленном режиме службу наряды ГИБДД. В настоящее время на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск продолжается снегопад, на трассе Курган — Тюмень идет дождь.

В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части с 13:00 полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень — Омск на участке со 136-го по 205-й километр.

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В Тюмени в настоящее время на дорогах города последствия снегопада устраняют 594 единицы техники и 644 дорожных рабочих. Организовано сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой. Об этом сообщают городские власти.

Правда, тюменцы уборкой города возмущены. Горожане сообщают, что снег в Тюмени не убирают, но дороги исправно засыпают солью.

Видео: ЧС Тюмень
«Хочу выразить своё недовольство — в город вкладывается много денег инвесторами и т. д. Уборка последние года три вообще ужасная: вдоль обочин грязный снег не убирается, ещё который выпал недели три назад. Сегодня утром, проезжая по дорогам, соль насыпали и никто не убирает, ждут когда она пристынет. А на минутку, соль вперемешку со снегом становится твёрже. В некоторых районах города не то что снег не чистят, там уже колейность, такого даже не было три года назад, что у нас случилось?» — возмутились горожане.

И добавили, что когда губернатором Тюменской области был Сергей Собянин (нынешний мэр Москвы) такого «бардака» на дорогах не было.

«Дороги всегда были почищены от снега, даже бордюрчики видны были, а сейчас бардак. Совсем запустили город. Администрации, видимо, нужно в кратчайшие сроки снег засолить», — посетовали тюменцы.
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Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря в Тюмень пришли аномальные снегопады. В областной столице за сутки выпала половина месячной нормы — около 10%. В целом за декабрь в Тюмени количество осадков превысило нормативные значения. Согласно прогнозу метеорологов, снегопады ожидаются на протяжении ближайших суток. Также вероятны осадки в виде снега с дождем.

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