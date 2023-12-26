«При Собянине такого бардака не было»: Тюмень завалило снегом

Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря в Тюмень пришли аномальные снегопады. В областной столице за сутки выпала половина месячной нормы — около 10%. В целом за декабрь в Тюмени количество осадков превысило нормативные значения. Согласно прогнозу метеорологов, снегопады ожидаются на протяжении ближайших суток. Также вероятны осадки в виде снега с дождем.