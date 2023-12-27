Тюменские власти одобрили проект, по которому могут снести дома в Зареке

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
На земле, которая находится рядом с фанерной фабрикой, планируют построить школу. Проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный» был выставлен на общественные слушания, участия в которых приняло семь человек.
«Рассмотрев внесенные в период проведения общественных обсуждений предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту, департамент земельных отношений рекомендует: утвердить проект», — указано в информации, опубликованной на сайте мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что в рамках застройки вышеуказанной территории под снос могут попасть несколько домов жителей Тюмени. Горожане намерены отстаивать свое жилье — многие семьи возводили дома годами.