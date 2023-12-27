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Updated Сегодня, 04:36

Тюменские власти одобрили проект, по которому могут снести дома в Зареке

Тюменские власти одобрили проект, по которому могут снести дома в Зареке

27 декабря 2023, 04:34
Фото: 1MI
Администрация Тюмени одобрила изменения, внесенные в проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный». Согласно документу, на месте бывшего фанерного завода в будущем могут появиться многоэтажные дома.

На земле, которая находится рядом с фанерной фабрикой, планируют построить школу. Проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный» был выставлен на общественные слушания, участия в которых приняло семь человек.

«Рассмотрев внесенные в период проведения общественных обсуждений предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту, департамент земельных отношений рекомендует: утвердить проект», — указано в информации, опубликованной на сайте мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что в рамках застройки вышеуказанной территории под снос могут попасть несколько домов жителей Тюмени. Горожане намерены отстаивать свое жилье — многие семьи возводили дома годами.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Заречный микрорайон#Общественные обсуждения#Публичные слушания
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