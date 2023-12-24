Жители Старой Зареки боятся остаться без жилья

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В рамках реновации, под снос могут попасть жилые дома тюменцев. И это вовсе не деревянные «развалюшки».
У многодетной семьи Левковых дом расположен на земельном участке рядом с фанерным заводом, где в перспективе будет возведена школа. Строить жилье Левковы начали еще пять лет назад. Тогда же сделали запрос в городскую администрацию о том, планируется ли что-то в этом районе к строительств. В мэрии заверили, что данные земли предназначены под ИЖС, поэтому можно спокойно заниматься стройкой.
Для строительства и ремонта семье пришлось продать две квартиры. Большую часть ремонтных работ делали самостоятельно — клали плитку, красили пол. В настоящее время до конца ремонт еще не закончен.
В 2022 году в районе Старой Зареки объявили о КРТ. Планировалось, что снесут больше трехсот домов, построят высотки, возведут кампус. Горожане массово встали на защиту своего жилья — обращались в соответствующие инстанции записывали видеообращения. В итоге в конце октября губернатор Александр Моор сообщил о том, что КРТ здесь проводить не будут, а для строительства кампуса выберут другое место.
«Это был большой стресс, когда захотели сносить наши дома. Бессонные ночи, страх, сон нарушился. Даже после того, как всё закончилось, я долго восстанавливала силы. И теперь, спустя год, все повторяется», — рассказала 72.RU Оксана Левкова.
Еще в одном доме, который может попасть под снос, живет семья Ирины Михайловны. Также как у Левковых здесь продолжаются ремонтные работы. Точнее, уже временно приостановлены.
В первый раз, когда объявили о реновации в Зареке, супруг Ирины Михайловны сильно переживал. Мужчина делал практически всё в доме своими руками. Теперь, после нового постановления мэрии, семья уже сомневается в необходимости завершения ремонтных работ.
«Обидно. Если бы знали об этом раньше, может, и не строились бы. Столько денег вложено и души. Не в готовый дом переехали, сами, с самого начала, всё вложено сюда. Просто как представишь, что это экскаватором снесут, становится прям жутко. Так у нас еще, я вот понять не могу, у нас сын на СВО, ушел добровольцем. Он, получается, там защищает Родину, а его и родителей просто с земли выгоняют», — посетовала женщина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени СЗ «СтройИнвестТехнология» получил контракт на право проведения реновации на улице Тимофея Кармацкого без торгов. В администрации города пояснили, что контракт был заключен по инициативе правообладателя, поэтому проведения аукциона не потребовалось.