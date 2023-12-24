Жители Старой Зареки боятся остаться без жилья

У многодетной семьи Левковых дом расположен на земельном участке рядом с фанерным заводом, где в перспективе будет возведена школа. Строить жилье Левковы начали еще пять лет назад. Тогда же сделали запрос в городскую администрацию о том, планируется ли что-то в этом районе к строительств. В мэрии заверили, что данные земли предназначены под ИЖС, поэтому можно спокойно заниматься стройкой.