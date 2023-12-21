В Тюмени убыточный застройщик без торгов получил земли для КРТ в Зареке

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Контракт был заключен по инициативе правообладателя. В этом случае проведения аукциона не требуется. По планам властей, на Тимофея Кармацкого к 2032 году построят среднеэтажные, многоэтажные малоэтажные дома, объекты инфраструктуры, торговые заведения и т. д.
ООО «СтройИнвестТехнология» на рынке Тюменской области работает с 2007 года. Гендиректором является Карим Асылбеков, учредителем — бизнесмен и Генеральный консул Республики Корея в Уральском федеральном округе Игорь Самкаев. По итогам 2022 года ООО «СтройИнвестТехнология» продемонстрировала снижение выручки на 93% — до 6,3 миллионов рублей. Убыток компании составил 57,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют провести КРТ в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая. В связи с реновацией под снос попадут около сотни частных домов. Общественные слушания по реновации Зареки начались 18 декабря. Они будут проходить до 22 декабря включительно.