В Тюмени убыточный застройщик без торгов получил земли для КРТ в Зареке

Контракт был заключен по инициативе правообладателя. В этом случае проведения аукциона не требуется. По планам властей, на Тимофея Кармацкого к 2032 году построят среднеэтажные, многоэтажные малоэтажные дома, объекты инфраструктуры, торговые заведения и т. д.