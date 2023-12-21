Более сотни детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции

Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции

125 детей из Луганской Народной Республики, возвращавшихся с отдыха в тюменском лагере, сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за подскочившей температуры у одного из детей. В связи с происшествием во время остановки в Саратовской области все дети были направлены в местную больницу.