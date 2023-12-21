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Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции

Более сотни детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции

21 декабря 2023, 03:28
Фото: 1MI

Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции

125 детей из Луганской Народной Республики, возвращавшихся с отдыха в тюменском лагере, сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за подскочившей температуры у одного из детей. В связи с происшествием во время остановки в Саратовской области все дети были направлены в местную больницу.
Сюжет
Дети
«Через Саратовскую область следует поезд „Тюмень-Адлер“. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем тг-канале.

По его словам, Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. В настоящее время юные пассажиры направлены в инфекционную больницу Саратовской области — там врачи проведут обследование и при необходимости окажут медицинскую помощь. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

Ранее «Наш Город» писал, что в российских регионах зафиксированы случаи массовых заболеваний гриппом и скрытой (микоплазменной) пневмонией. Большая часть заболевших дети. Симптомами микоплазменной пневмонии являются слабость, утомляемость, боль в горле, заложенность носа, высокая температура, одышка.

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