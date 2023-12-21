Ради расширения экопарка власти Тюмени отсудили у бизнесмена ресторан Колокольниковъ

Заведение находится на территории, которая попадает под благоустройство в связи с работами по расширению экопарка «Затюменский». По решению суда бизнесмен должен был освободить уже помещение, однако до сих пор так и не сделала этого, за что получает неустойки за неисполнение решения суда. Сумма исковых требований уже превысила 400 тысяч рублей.