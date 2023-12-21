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Тюменские власти отсудили у бизнесмена ресторан «Колокольниковъ»

Ради расширения экопарка власти Тюмени отсудили у бизнесмена ресторан Колокольниковъ

21 декабря 2023, 04:47
Фото: 2ГИС

Тюменские власти отсудили у бизнесмена ресторан «Колокольниковъ»

Департамент имущественных отношений отсудил у индивидуального предпринимателя здание ресторана русской кухни «Колокольниковъ», расположенного по улице Барнаульской 71/9.
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Суд

Заведение находится на территории, которая попадает под благоустройство в связи с работами по расширению экопарка «Затюменский». По решению суда бизнесмен должен был освободить уже помещение, однако до сих пор так и не сделала этого, за что получает неустойки за неисполнение решения суда. Сумма исковых требований уже превысила 400 тысяч рублей.

В материалах дела, опубликованного в картотеке арбитражных дел, указано, что предприниматель шесть лет назад, в 2017 году, заключил договор аренды земельного участка и здания на десять лет с НП «Цимлянское» (собственником). В 2022 году земля была передана департаменту имущественных отношений региона.

Договор аренды с бизнесменом расторгнут не был, но ведомство направило уведомление предпринимателю уведомление с требованием освободить помещение. С таким положением дел бизнесмен не согласился, в настоящее время пытается отстоять свое право аренды.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году планируют благоустроить территорию рядом с экопарком «Затюменский». Здесь построят дороги, дорожки для пешеходов, теплую автостоянку, детскую площадку. Планируется возведение здания велопроката и амфитеатра.

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