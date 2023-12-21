В Тюмени стоимость десятка яиц подешевеет до 100 рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из гипермаркетов начали ограничивать покупателей в приобретении яиц. В частности, онлайн возможно купить не более одного десятка. Ограничения введены из-за перебоев с поставками яиц в гипермаркет.