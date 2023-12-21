В Тюмени стоимость десятка яиц подешевеет до 100 рублей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
«Договорились с руководителями птицефабрик о том, чтобы стабилизировать положение цен на такой важный продукт как яйца в ближайшей перспективе. Птицефабрики будут принимать участие в разрешении сложившейся ситуации и планируют в конкурентом аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизовать стоимость яиц», — пояснил глава ведомства.
В настоящее время в Тюмени в магазинах стоимость куриных яиц составляет 103-179 рублей за десяток. 179 рублей стоят яйца категории СО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из гипермаркетов начали ограничивать покупателей в приобретении яиц. В частности, онлайн возможно купить не более одного десятка. Ограничения введены из-за перебоев с поставками яиц в гипермаркет.