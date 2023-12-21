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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Птицефабрики Тюменской области снизят цены на яйца

В Тюмени стоимость десятка яиц подешевеет до 100 рублей

21 декабря 2023, 04:04
Фото: 1MI

Птицефабрики Тюменской области снизят цены на яйца

Тюменские птицефабрики снизят стоимость десятка яиц до 100 рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов.
«Договорились с руководителями птицефабрик о том, чтобы стабилизировать положение цен на такой важный продукт как яйца в ближайшей перспективе. Птицефабрики будут принимать участие в разрешении сложившейся ситуации и планируют в конкурентом аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизовать стоимость яиц», — пояснил глава ведомства.

В настоящее время в Тюмени в магазинах стоимость куриных яиц составляет 103-179 рублей за десяток. 179 рублей стоят яйца категории СО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из гипермаркетов начали ограничивать покупателей в приобретении яиц. В частности, онлайн возможно купить не более одного десятка. Ограничения введены из-за перебоев с поставками яиц в гипермаркет.

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