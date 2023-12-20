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RSF отказалась включить погибшего тюменского журналиста, военкора Журавлева в отчет

RSF отказалась включить погибшего тюменского журналиста, военкора Журавлева в отчет

20 декабря 2023, 07:56
Фото: ВК Ростислав Журавлев
Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) отказалась включить в свой ежегодный отчет погибшего летом этого на Украине тюменского журналиста Ростислава Журавлева. В пресс-службе комментировать данное решение отказались.

Вдова военного корреспондента Екатерина Журавлева прокомментировала поступок организации «Репортеры без границ». Тюменка сообщила, что их семья «не будет обращать никакого внимания на такие выходки».

«Ростислав бы точно много раз пошутил бы по этому поводу. У нас всегда было не зазорно быть патриотом своей страны. Поэтому пару крепких шуток он бы точно отпустил в эту сторону и нисколько бы не расстроился. Может быть, даже написал пару шутливых заметок», — рассказала NEFT Екатерина.

Вдова военкора добавила, что Ростислав поддерживал линию работы, которую ведет Россия в части Украины.

Напомним, тюменский журналист, военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года во время украинского обстрела в Запорожской области. Военкора наградили посмертно ведомственной медалью Следственного комитета России «Доблесть и отвага» и орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

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