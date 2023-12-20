RSF отказалась включить погибшего тюменского журналиста, военкора Журавлева в отчет

Напомним, тюменский журналист, военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года во время украинского обстрела в Запорожской области. Военкора наградили посмертно ведомственной медалью Следственного комитета России «Доблесть и отвага» и орденом «За заслуги перед Запорожской областью».