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В Тюмени построят новый корпус Областной клинической больницы

В Тюмени построят новый корпус Областной клинической больницы с надземными переходами

20 декабря 2023, 07:42
Фото: 2ГИС

В Тюмени построят новый корпус Областной клинической больницы

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО „ОКБ № 2“ по улице Мельникайте, 75. На эти цели из бюджета выделено более 100 миллионов рублей.

В документах, размещенный на портале Госзакупки, указано, что при проектировании участка должны учитываться схемы существующей надземной и подземной застройки. Подрядчик должен предусмотреть устройство подъездных путей для заезда и выезда автомобилей СМП и ЦМК, противопожарных проездов, стоянку для автомобилей СМП не менее 5 машиномест, стоянку личных автомобилей пациентов не менее 20 машиномест.

В техническом задании отмечено, что новый корпус будет построен на территории, входящей в существующий больничный комплекс. Территорию планируют благоустроить — установить системы освещения, малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники.

Общая площадь земельного участка, на котором будет расположен новый больничный корпус, составит 97 тысяч квадратных метров, площадь здания больницы — 50 тысяч «квадратов».

Работы по строительству медучреждения планируют провести в 2025–2026 годах. Возведение корпуса будет проходить в два этапа — строительство подземных переходов, обеспечивающих технологическую связь между существующими зданиями, в том числе связь с проектируемым приемно-диагностическим корпусом, и строительство приемно-диагностического корпуса и надземных переходов, соединяющих проектируемый корпус с существующими корпусами детского и взрослого отделений.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени летом 2024 года откроют крытый ледовый каток на улице Народной стоимостью более 460 миллионов рублей. В настоящее время работы по его строительства вышли на финальную стадию.

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