В Тюмени построят новый корпус Областной клинической больницы с надземными переходами

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В документах, размещенный на портале Госзакупки, указано, что при проектировании участка должны учитываться схемы существующей надземной и подземной застройки. Подрядчик должен предусмотреть устройство подъездных путей для заезда и выезда автомобилей СМП и ЦМК, противопожарных проездов, стоянку для автомобилей СМП не менее 5 машиномест, стоянку личных автомобилей пациентов не менее 20 машиномест.
В техническом задании отмечено, что новый корпус будет построен на территории, входящей в существующий больничный комплекс. Территорию планируют благоустроить — установить системы освещения, малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники.
Общая площадь земельного участка, на котором будет расположен новый больничный корпус, составит 97 тысяч квадратных метров, площадь здания больницы — 50 тысяч «квадратов».
Работы по строительству медучреждения планируют провести в 2025–2026 годах. Возведение корпуса будет проходить в два этапа — строительство подземных переходов, обеспечивающих технологическую связь между существующими зданиями, в том числе связь с проектируемым приемно-диагностическим корпусом, и строительство приемно-диагностического корпуса и надземных переходов, соединяющих проектируемый корпус с существующими корпусами детского и взрослого отделений.
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