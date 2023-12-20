В Тюмени построят новый корпус Областной клинической больницы с надземными переходами

В документах, размещенный на портале Госзакупки, указано, что при проектировании участка должны учитываться схемы существующей надземной и подземной застройки. Подрядчик должен предусмотреть устройство подъездных путей для заезда и выезда автомобилей СМП и ЦМК, противопожарных проездов, стоянку для автомобилей СМП не менее 5 машиномест, стоянку личных автомобилей пациентов не менее 20 машиномест.