В Тюмени в следующем году откроют каток за 432 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Спортивный объект построен по проекту ледового катка в поселке Винзили. Общая площадь здания крытого катка составляет более 4 тысяч квадратных метров. Вокруг ледовой площадки планируют разместить трибуны, в здании оборудуют объекты общепита, санузлы. На территории рядом с катком обустроят парковочные места, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, системы освещения.
«Объект достаточно утилитарный: в нем все сделано для того, чтобы он исполнял главную функцию — давал тюменцам и гостям города пользоваться льдом круглогодично», — сообщил ранее начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
На строительство нового спортсооружения выделено более 432 миллионов рублей. Аукцион по возведению ледового катка был проведен еще в 2022 году — победу в закупке одержало ООО «Ремистр», компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий.
Кроме катка на Народной в Тюмени будет построен крытый каток на улице Судостроителе (район Мыса). Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии. К работам по возведению объекта планируют приступить в 2024 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Плехановского бора построят крупнейший в областной столице торговый центр площадью 150 тысяч квадратных метров. В нем разместится бизнес-центр, детский парк профессий и спорткомплекс с ледовым катком.