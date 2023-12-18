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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

В Тюмени появится крытый каток за 432 миллиона рублей

В Тюмени в следующем году откроют каток за 432 миллиона рублей

18 декабря 2023, 09:05
Фото: 1MI

В Тюмени появится крытый каток за 432 миллиона рублей

В Тюмени в следующем году начнет работу крытый ледовый каток на улице Народной. Открытие нового спортивного объекта запланировано на июль 2024 года. В настоящее время работы по строительству находятся на завершающей стадии.

Спортивный объект построен по проекту ледового катка в поселке Винзили. Общая площадь здания крытого катка составляет более 4 тысяч квадратных метров. Вокруг ледовой площадки планируют разместить трибуны, в здании оборудуют объекты общепита, санузлы. На территории рядом с катком обустроят парковочные места, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, системы освещения.

«Объект достаточно утилитарный: в нем все сделано для того, чтобы он исполнял главную функцию — давал тюменцам и гостям города пользоваться льдом круглогодично», — сообщил ранее начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

На строительство нового спортсооружения выделено более 432 миллионов рублей. Аукцион по возведению ледового катка был проведен еще в 2022 году — победу в закупке одержало ООО «Ремистр», компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий.

Кроме катка на Народной в Тюмени будет построен крытый каток на улице Судостроителе (район Мыса). Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии. К работам по возведению объекта планируют приступить в 2024 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Плехановского бора построят крупнейший в областной столице торговый центр площадью 150 тысяч квадратных метров. В нем разместится бизнес-центр, детский парк профессий и спорткомплекс с ледовым катком.

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