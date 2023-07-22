Тюменского военкора Ростислава Журавлева убила кассетная бомба на СВО

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Военный корреспондент агентства «РИА-Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации. Трагедия произошла в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего готовы оказать помощь.
«Ростик действительно работал на износ. Командировки по четыре месяца, сотни переданных в редакцию „молний“, видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на 100 процентов преданным своему делу. И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор. Я с ним познакомился в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го, когда мы тщетно пытались найти в мертвом Степанакерте хоть что-нибудь поесть. Именно Ростик из нашей небольшой группы смог договориться с владельцем шалмана на местном рынке о горячем ужине», — написал в своих соцсетях Владимир Соловьев.
Общественная палата уже заявила о ходатайстве присвоении ордена Мужества Ростиславу Журавлеву, который входил в десятку лучших военкоров России.
Ростислав Журавлев — известный в Тюмени журналист. В наш город он перебрался из Екатеринбурга. Начал трудовой путь в 2012 году в ИА «Актуально». Успел поработать в нескольких изданиях — Ура.ру, тюменском Парк72. ру.
Являлся активистом запрещенной ныне «Национал-большевистской партии». Был одним из первых лиц партии Лимонова на Урале.
«Ростик помогал нам с Сережей (погибшим на СВО уральским нацболом Сергеем Демидовым, — прим. ред.), когда мы пытались строить партийную ячейку в Екб. Мы приехали совсем без денег, он закупил нам 4 пакета еды, а потом напоил и всю ночь рассказывал про свою нацбольскую молодость и 2014 год. У него есть крутая история, как он пешком прошел от Тюмени до Екб. И тысячи таких безумных историй», — поделился воспоминаниями однопартиец Журавлева Михаил Боровских.
В Тюмень Журавлев перебрался после нескольких ярких акций, проведенных на Родине, самой запоминающейся из которых является порча памятника Ельцину. В Тюмени в политическом акционизме замечен не был, сосредоточившись на журналистике.
С начала «Русской весны» на Донбассе Журавлев принимал участие в митингах жителей Донецка против государственного переворота в Киеве. Много времени проводил в Донецкой и Луганской областях.
Уйти бы молодым, пока не поздно,
Пока блондинисты виски,
А жизнь и вовсе несерьезна,
И остается место для тоски.
Уйти бы молодым, не постарев,
Оставить фотографиям улыбки,
А памяти упрямое лицо на барельеф,
Презрев все совершенные ошибки.
Уйти бы молодым, с бравадой,
С веселой песней на губах,
И вечность подарить себе в награду,
Уйти, и раскидать все вещи впопыхах.
По полу расшвырять рубашки в клетку,
Подаренные, кстати, мне когда-то
Сорвать медали за разведку,
Но все потом исправить… виновато.
Этот стих Ростислав посвятил своей жене Екатерине. Он был написан в марте 2022 года. А с февраля 2022 года он находился на СВО. На его счету сотни материалов с линии фронта. Но за жестокостью сражений он продолжал видеть прекрасное.
«Вечность пахнет маками, а за спиной уже полтора года войны…», — гласит один из последних постов Ростислава Журавлева в соцсетях.
Министерство обороны РФ сообщило подробности удара по запорожской Пятихатке. Как сообщили в ведомстве, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами. В зоне поражения оказалась группа журналистов федеральных СМИ.
Ростислав Журавлев скончался от ран, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Незначительно ранены фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков.
У Ростислава Журавлева осталась жена и двое детей. Четыре дня назад военкор отпраздновал свой 35-й День рождения. Похоронен боец будет в Екатеринбурге. Такова воля его матери. О дате похорон будет сообщено дополнительно.