Тюменского бойца наградили медалью прямо на передовой

Награда вручается за те боевые задачи, которые вы здесь выполняете. Огромное спасибо, в том числе от людей, которые находятся на гражданке. В этом подразделении очень грамотно организована служба, дежурства. Личному составу вы передаёте огромный опыт, который позволяет сохранить жизнь и выполнить боевые задачи», — подчеркнул Николай Савченко.