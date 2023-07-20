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Тюменского бойца наградили медалью прямо на передовой

20 июля 2023, 04:46
Фото: 1MI
Тюменского офицера, начальника добровольческого батальона «Барс» с позывным «Леший» наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сюжет
Тюмень

Торжественная церемония состоялась прямо на передовой. Награду военному вручил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Награда вручается за те боевые задачи, которые вы здесь выполняете. Огромное спасибо, в том числе от людей, которые находятся на гражданке. В этом подразделении очень грамотно организована служба, дежурства. Личному составу вы передаёте огромный опыт, который позволяет сохранить жизнь и выполнить боевые задачи», — подчеркнул Николай Савченко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сформировали новое подразделение для участие в специальной военной операции. Теперь их в регионе пять. Четыре подразделения, «Тобол», «Тайга», «Сибирь», «Росомаха», были сформированы еще в прошлом году.

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