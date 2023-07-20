Тюменского бойца наградили медалью прямо на передовой

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Торжественная церемония состоялась прямо на передовой. Награду военному вручил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.
Награда вручается за те боевые задачи, которые вы здесь выполняете. Огромное спасибо, в том числе от людей, которые находятся на гражданке. В этом подразделении очень грамотно организована служба, дежурства. Личному составу вы передаёте огромный опыт, который позволяет сохранить жизнь и выполнить боевые задачи», — подчеркнул Николай Савченко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сформировали новое подразделение для участие в специальной военной операции. Теперь их в регионе пять. Четыре подразделения, «Тобол», «Тайга», «Сибирь», «Росомаха», были сформированы еще в прошлом году.