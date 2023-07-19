Молодой житель Тюмени погиб в зоне СВО: он награжден за подвиги посмертно

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:43
О героической смерти нашего земляка сообщила его сестра на своей странице в социальной сети Вконтакте 12 июля. Ему был всего 31 год.
«Он прожил недолгую, но достойную жизнь, погиб героем, защищая нашу Родину. Пусть тебе земля будет пухом, родной! Ты всегда останешься в наших сердцах светлым, добрым и весёлым человечком!» — написала тюменка.
Павел Лузин родился 5 ноября 1992 года. На его странице Вконтакте указано, что в период 2012–2013 гг. молодой человек служил в войсковой части 19288. Судя по размещенным фотографиям, он очень увлекался рыбалкой.
Павел Лузин награжден орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб 41-летний тюменец. Он отправился на защиту Родины добровольцем. До начала спецоперации мужчина работал строителем.