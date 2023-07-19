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Молодой житель Тюмени погиб в зоне СВО: он награжден за подвиги посмертно

19 июля 2023, 02:18
Фото: 1MI
Тюменец Павел Лузин погиб 24 апреля 2023 года при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации на Украине.
Сюжет
Тюмень

О героической смерти нашего земляка сообщила его сестра на своей странице в социальной сети Вконтакте 12 июля. Ему был всего 31 год.

«Он прожил недолгую, но достойную жизнь, погиб героем, защищая нашу Родину. Пусть тебе земля будет пухом, родной! Ты всегда останешься в наших сердцах светлым, добрым и весёлым человечком!» — написала тюменка.

Павел Лузин родился 5 ноября 1992 года. На его странице Вконтакте указано, что в период 2012–2013 гг. молодой человек служил в войсковой части 19288. Судя по размещенным фотографиям, он очень увлекался рыбалкой.

Павел Лузин награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб 41-летний тюменец. Он отправился на защиту Родины добровольцем. До начала спецоперации мужчина работал строителем.

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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Герой России#Тюмень#Тюменцы
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