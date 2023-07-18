В Тюменской области сформировано новое именное подразделение из контрактников

«Наш Город» писал, что ранее в Тюменской области было сформировано четыре спецподразделения для тех, кто выбрал службу по контракту: инженерно-саперный батальон «Тобол», стрелковую роту «Тайга» и артиллерийский дивизион «Сибирь», спецбатальон «Росомаха».