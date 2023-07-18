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В Тюменской области сформировано новое именное подразделение из контрактников

18 июля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Новое именное подразделение для участие в специальной военной операции сформировано в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В зону СВО тюменцы отправятся после прохождения боевого слаживания. Средний возраст бойцов — от 35 лет. Плечом к плечу с тюменскими ребятами будут служить жители Ульяновска, Дальнего Востока, Кавказа.

По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, в подразделение уже передана часть инженерного оборудования, которое позволит бойцам быстро и комфортно оборудовать место будущей дислокации и быстро приступить к выполнению военных задач.

«Наш Город» писал, что ранее в Тюменской области было сформировано четыре спецподразделения для тех, кто выбрал службу по контракту: инженерно-саперный батальон «Тобол», стрелковую роту «Тайга» и артиллерийский дивизион «Сибирь», спецбатальон «Росомаха».

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