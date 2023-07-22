В Тюменской области Героям РФ и их семьям хотят давать бесплатную землю

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Также бесплатные земельные участки будут полагаться ветеранам боевых действий, семьям погибших военных, добровольцам и военным, содействующим выполнению задач ВС РФ.
В документе, внесенном на рассмотрение в Тюменскую областную Думу, указано, что первоочередное право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно будет предоставлено участника спецоперации, имеющим инвалидность.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьям погибших участников специальной военной операции предоставили право получение субсидии на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета.