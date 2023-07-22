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В Тюменской области Героям РФ и их семьям хотят давать бесплатную землю

22 июля 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Тюменской области власти планируют выделять бесплатную землю участникам специальной военной операции, которые награждены званием Героя РФ или орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО.
Сюжет
Тюмень

Также бесплатные земельные участки будут полагаться ветеранам боевых действий, семьям погибших военных, добровольцам и военным, содействующим выполнению задач ВС РФ.

В документе, внесенном на рассмотрение в Тюменскую областную Думу, указано, что первоочередное право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно будет предоставлено участника спецоперации, имеющим инвалидность.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьям погибших участников специальной военной операции предоставили право получение субсидии на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СВО#Льготы#Земельные участки#Тюмень#Тюменская область
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