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В Тюмени семьи погибших участников СВО получат субсидии на приобретение жилья

30 июня 2023, 04:11

Тюменские семьи погибших участников СВО получат субсидии на приобретение жилья

Для семей погибших участников специальной военной операции в Тюменской области ввели новую льготу — право получение субсидии на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета.
Сюжет
Тюмень

Закон, инициатором которого выступил губернатор Тюменской области Александр Моор, приняли депутаты областного парламента.

«Законопроектом предлагается предусмотреть предоставление молодым семьям дополнительной субсидии на строительство (приобретение) жилья, если член семьи, принимавший участие в специальной военной операции, погиб после получения семьей свидетельства о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья, предусмотренной действующим законодательством», — указано в документе.

Отмечено, что размер субсидии предлагается определять как разницу между суммой субсидии, рассчитанной на состав семьи с учетом члена молодой семьи-погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной на состав семьи без учета члена молодой семьи — погибшего участника СВО. Таким образом, молодая семья сможет получить выплаты в размере, определенном до гибели (смерти) члена молодой семьи, принимавшего участие в специальной военной операции», — указано в пояснительной записке к документу.

Ранее «Наш Город» писал, что участники специальной военной операции будут получать статус ветеранов боевых действий. Он предусматривает определенные льготы и социальные выплаты.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Субсидии#СВО#Льготы#Тюмень#Тюменская область
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