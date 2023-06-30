В Тюмени семьи погибших участников СВО получат субсидии на приобретение жилья

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Закон, инициатором которого выступил губернатор Тюменской области Александр Моор, приняли депутаты областного парламента.
«Законопроектом предлагается предусмотреть предоставление молодым семьям дополнительной субсидии на строительство (приобретение) жилья, если член семьи, принимавший участие в специальной военной операции, погиб после получения семьей свидетельства о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья, предусмотренной действующим законодательством», — указано в документе.
Отмечено, что размер субсидии предлагается определять как разницу между суммой субсидии, рассчитанной на состав семьи с учетом члена молодой семьи-погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной на состав семьи без учета члена молодой семьи — погибшего участника СВО. Таким образом, молодая семья сможет получить выплаты в размере, определенном до гибели (смерти) члена молодой семьи, принимавшего участие в специальной военной операции», — указано в пояснительной записке к документу.
Ранее «Наш Город» писал, что участники специальной военной операции будут получать статус ветеранов боевых действий. Он предусматривает определенные льготы и социальные выплаты.