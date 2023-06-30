В Тюмени семьи погибших участников СВО получат субсидии на приобретение жилья

Отмечено, что размер субсидии предлагается определять как разницу между суммой субсидии, рассчитанной на состав семьи с учетом члена молодой семьи-погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной на состав семьи без учета члена молодой семьи — погибшего участника СВО. Таким образом, молодая семья сможет получить выплаты в размере, определенном до гибели (смерти) члена молодой семьи, принимавшего участие в специальной военной операции», — указано в пояснительной записке к документу.