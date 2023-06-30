Тюменцы отказываются рожать детей без новых мер поддержки от властей

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 04:29
Вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года тюменцы оценивают не более чем в 1,7 балла по шкале от 0 до 10. Такие данные указаны в утвержденной региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
При условии реализации дополнительных мер помощи семьям эта оценка выше: 3,3 балла у женщин и 4,1 балла у мужчин. Доля, оценивших вероятность рождения ребенка на 0 при этом составила 39,6% у женщин и 11,1% у мужчин, на 8-10 баллов: 15,1% у женщин и 14,7% у мужчин.
Как следует из результатов опроса респондентов, тюменцы ожидают следующих льгот:
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку городов по уровню качестве жизни. Областная столица заняла десятое место в рейтинге.