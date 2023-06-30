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Тюменцы отказываются рожать детей без новых мер поддержки от властей

30 июня 2023, 03:51
Фото: 1MI

Больше половины тюменцев ждут новых льгот, чтобы завести детей

76,9% женщин и 69,5% мужчин в Тюменской области не планируют иметь детей в ближайшие годы при условии отсутствия новых мер поддержки семей со стороны властей.
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Дети

Вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года тюменцы оценивают не более чем в 1,7 балла по шкале от 0 до 10. Такие данные указаны в утвержденной региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

При условии реализации дополнительных мер помощи семьям эта оценка выше: 3,3 балла у женщин и 4,1 балла у мужчин. Доля, оценивших вероятность рождения ребенка на 0 при этом составила 39,6% у женщин и 11,1% у мужчин, на 8-10 баллов: 15,1% у женщин и 14,7% у мужчин.

Как следует из результатов опроса респондентов, тюменцы ожидают следующих льгот:

  • увеличение пособий при рождении ребенка;
  • увеличение пособий на ребенка до полутора лет;
  • увеличения пособий на ребенка до трех лет;
  • расширение возможностей использования материнского капитала;
  • льготная ипотека для семей с несколькими детьми;
  • льготные кредиты для семей с детьми;
  • доступность и повышение качества работы дошкольных учреждений;
  • содействие семьям в получении самостоятельного жилья;
  • сокращения пенсионного возраста для мужчин с детьми.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку городов по уровню качестве жизни. Областная столица заняла десятое место в рейтинге.

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#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Семьи#Тюмень#Рождаемость#Демография#Тюменская область
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