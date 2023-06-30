Тюменцы отказываются рожать детей без новых мер поддержки от властей

При условии реализации дополнительных мер помощи семьям эта оценка выше: 3,3 балла у женщин и 4,1 балла у мужчин. Доля, оценивших вероятность рождения ребенка на 0 при этом составила 39,6% у женщин и 11,1% у мужчин, на 8-10 баллов: 15,1% у женщин и 14,7% у мужчин.