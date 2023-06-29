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Тюменские власти разрешили реконструкцию Круглой бани

29 июня 2023, 13:52
Фото: wsjournal.ru

Власти Тюмени разрешили реконструкцию Круглой бани

Комитет по охране памятников истории Тюменской области выдал разрешение на проведение консервационных и противоаварийных работ в Круглой бане по улице Ленина, 3/1.
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Тюмень
«Финансирование работ осуществляется за счёт частных средств», — указано в сообщении ведомства.

Еще в конце декабря 2022 года глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил о том, что проект реконструкции Круглой бани находится на финальном этапе разработки научно-проектной документации.

В начале декабря вокруг здания Круглой бани установили ограждения с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации. По планам инвесторов, на месте Круглой бани построят современный планетарий.

Известно, что работами по реконструкции займется инвестор из Санкт-Петербурга Евгений Гудов.По предварительным данным, на строительство планетария будет потрачено около 600 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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