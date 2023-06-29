Тюменские власти разрешили реконструкцию Круглой бани

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
«Финансирование работ осуществляется за счёт частных средств», — указано в сообщении ведомства.
Еще в конце декабря 2022 года глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил о том, что проект реконструкции Круглой бани находится на финальном этапе разработки научно-проектной документации.
В начале декабря вокруг здания Круглой бани установили ограждения с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации. По планам инвесторов, на месте Круглой бани построят современный планетарий.
Известно, что работами по реконструкции займется инвестор из Санкт-Петербурга Евгений Гудов.По предварительным данным, на строительство планетария будет потрачено около 600 миллионов рублей.