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В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке. Полиция начала проверку

29 июня 2023, 09:23
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения ребенка в сквере «Серебряные ключи».
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Тюмень

Дело находится на личном контроле главы ведомства Владислава Московских. По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по Тюмени.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что размещенная в сети информация будет проверена. В случае подтверждения будут приняты «меры в пределах компетенции».

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в сквере «Серебряные ключи» мужчина избил ребенка на глазах у прохожих. Изначально сообщалось, что гражданин применил насилие к чужому ребенку. Однако позже появилась информация, что это был отец мальчика — таким образом он его «проучил» за матерные слова.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Дети#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Прокуратура
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