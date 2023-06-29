В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке. Полиция начала проверку

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Дело находится на личном контроле главы ведомства Владислава Московских. По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по Тюмени.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что размещенная в сети информация будет проверена. В случае подтверждения будут приняты «меры в пределах компетенции».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в сквере «Серебряные ключи» мужчина избил ребенка на глазах у прохожих. Изначально сообщалось, что гражданин применил насилие к чужому ребенку. Однако позже появилась информация, что это был отец мальчика — таким образом он его «проучил» за матерные слова.