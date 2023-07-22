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В тюменских водоемах обнаружили дефицит кислорода. Это опасно?

22 июля 2023, 03:49
Фото: 1MI

В четырех тюменских водоемах обнаружили дефицит кислорода

Четыре тюменских водоема попали в список опасных — в них обнаружен дефицит кислорода.
Сюжет
Тюмень

В список вошли озеро Липовое на 7-м километре Велижанского тракта, озеро Цимлянское, пруд Плехановский и пруд Войновский, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК5 (биохимическое потребление кислорода) — являются количественными характеристиками степени загрязнения водоема органическими веществами как природного происхождения, так и техногенного, которые могут попадать в водный объект с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, с дождевыми поверхностными смывами с почвы.

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Сегодня в Тюменской области официально признаны безопасными только 12 водоемов:

  • акватория озера Андреевское на 21 км Ялуторовского тракта;
  • акватория озера Верхнее Кривое (Верхний Бор);
  • акватория озера Нижнее Кривое («Серебряный бор»);
  • акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта
  • акватория пруда Лесной (база отдыха «Пруд Лесной»);
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;
  • акватория озера Якушкино («Серебряный бор»);
  • озеро Липовое (Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт);
  • акватория озера Полушинское на 42-м км автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области;
  • акватория озера Арсеньевское („Ребячья республика“);
  • озеро Малая Старица МАУДО (ООО ДСОЛ „Дружба“);
  • акватория озера Сингуль (Ялуторовск).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала купального сезона утонули 24 человека, в том числе 8 детей. Последний случай гибели на воде произошел в Тюменском районе — в водоеме рядом с селом Муллаши утонул 13-летний школьник.

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