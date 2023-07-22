В тюменских водоемах обнаружили дефицит кислорода. Это опасно?

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Published Сегодня, 03:49
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В список вошли озеро Липовое на 7-м километре Велижанского тракта, озеро Цимлянское, пруд Плехановский и пруд Войновский, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК5 (биохимическое потребление кислорода) — являются количественными характеристиками степени загрязнения водоема органическими веществами как природного происхождения, так и техногенного, которые могут попадать в водный объект с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, с дождевыми поверхностными смывами с почвы.
Сегодня в Тюменской области официально признаны безопасными только 12 водоемов:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала купального сезона утонули 24 человека, в том числе 8 детей. Последний случай гибели на воде произошел в Тюменском районе — в водоеме рядом с селом Муллаши утонул 13-летний школьник.