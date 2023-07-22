В тюменских водоемах обнаружили дефицит кислорода. Это опасно?

ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК5 (биохимическое потребление кислорода) — являются количественными характеристиками степени загрязнения водоема органическими веществами как природного происхождения, так и техногенного, которые могут попадать в водный объект с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, с дождевыми поверхностными смывами с почвы.