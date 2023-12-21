На Тюменскую область сегодня обрушатся дожди и метель

Вместе с теплом в Тюменскую область пришли снег и метель, штормовой ветер до 17 м/с. Непогода, по прогнозам метеорологов, продлится в регионе в течение двух дней. В четверг в течение дня ожидается ветер 7-11 м/с с порывами до 17 м/с, +1…-4 днем и -1…-6 в ночные часы.

В Тюмени 21 декабря утром синоптики обещают осадки в виде снега с дождем, в течение дня без осадков, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -1…+1, в темное время суток столбики термометров поднимутся до -+2…+3. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:15, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 40 минут. В Тобольске в четверг в первой половине дня ожидается небольшой снег с дождем, южный ветер до 4,1 м/с. Утром и днем термометры покажут -2…0, в темное время суток температура воздуха поднимется до 0….+2. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:12, закат в 15:36 продолжительность дня 6 часов 24 минуты. В Ялуторовске в четверг, 21 декабря, ожидается пасмурная погода, в утренние часы осадки в виде снега с дождем, ветер южный до 5,1 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…0, в вечерние и ночные часы столбики термометров поднимутся до +1…+2. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:08, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 48 минут. Не больше одной упаковки в руки: в тюменском гипермаркете ограничили покупку яиц Узнать подробнее В Заводоуковске 21 декабря утром метеорологи обещают осадки в виде снега с дождем, в течение дня ветер южный до 4,5 м/с, Утром и днем температура воздуха составит -1…0, в темное время суток термометры покажут +1…+2. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:06, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 50 минут. В Ишиме 21 будет пасмурно, утром осадки в виде дождя со снегом, ветер до 5,5 м/с. Утром температура воздуха составит -2…0, к вечеру потеплеет до +1…+2. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:52, закат в 15:47 продолжительность дня 6 часов 55 минут. Читайте также: RSF отказалась включить погибшего тюменского журналиста, военкора Журавлева в отчет В Тюмени построят новый корпус Областной клинической больницы с надземными переходами До пяти тысяч рублей: в Тюмени вырос ценник на отдых на горячих источниках